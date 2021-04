Aktu­el­le Info vom Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bamberg:

17.04.2021 / 20 Uhr / Live Stream

Lei­der gehen wir inzwi­schen davon aus, dass die Ver­an­stal­tung Wolf­gang Buck nicht als Prä­senz-Ver­an­stal­tung statt­fin­den darf. Ursprüng­lich soll­ten unter Ein­hal­tung des Hygie­nekon­zep­tes Zuschau­er vor Ort sein und der Rest der Tickets als Online Stream ange­bo­ten werden.

Für die­je­ni­gen, die ein Prä­senz­ticket erwor­ben haben:

Die­ses kann selbst­ver­ständ­lich in ein Stream Ticket umge­tauscht werden.

Außer­dem ste­hen auch wei­ter­hin Tickets für den Live Stream im Ver­kauf. Die­se kön­nen unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de erwor­ben werden.

Wolf­gang Buck “IECH WÄR DANN DO”

Der dia­lek­ti­sche Song­künst­ler, Mund­art-Lyri­ker und Geschich­ten­er­zäh­ler Wolf­gang Buck kommt mit sei­nem Solo­pro­gramm „IECH WÄR DANN DO“ auf die Kon­zert­büh­nen. Er wird teils neue, teils bereits bekann­te Songs spie­len und neu zum Klin­gen bringen.

Seit mehr als 30 Jah­ren spielt Wolf­gang Buck sei­ne dia­lek­ti­schen Songs auf den frän­ki­schen Thea­ter- und Kon­zert­büh­nen, aber auch im Rest der Repu­blik. In all der Zeit hat er sich sei­ne huma­ne Hal­tung und sei­nen Witz bewahrt, sei­ne sprach­li­che Süf­fig­keit, sein dif­fe­ren­zier­tes Den­ken und sein wun­der­ba­res Gitar­ren­spiel. Auch in der Kon­zert­sai­son 2021 gilt des­halb: „Iech wär dann do“. Er steht gelas­sen auf der Büh­ne, ohne auf­dring­li­che Bier- und Klöß­se­lig­keit, ohne frän­kisch-volks­tü­meln­des Auf­trump­fen, son­dern welt­of­fen, prä­sent und tole­rant, die Sta­tur brid­scher­braad, die Musik bud­der­waach, die Wör­ter blitzgscheid, der gan­ze Mensch ein­fach sümbaddisch.