Am Sonn­tag den 11. April 2021 um 10 Uhr fei­ern evan­ge­li­sche Gemein­den aus der Stadt Bay­reuth gemein­sam den Got­tes­dienst zum Auf­takt der Alli­anz­ge­bets­wo­che. Im größ­ten Got­tes­haus der Stadt ist es mög­lich, dass man prä­sen­tisch mit­ein­an­der, aber zugleich mit dem nöti­gen Sicher­heits­ab­stand und unter Ein­hal­tung der Hygie­ne­re­geln sicher Got­tes­dienst fei­ert. Am Got­tes­dienst betei­ligt sind Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter frei­er und lan­des­kirch­li­cher evan­ge­li­scher Gemein­den und Gemein­schaf­ten in der Stadt. Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall hält die Pre­digt: „Ich freue mich, dass wir in die­sen Zei­ten vol­ler Ver­ein­ze­lung einer­seits und Pola­ri­sie­rung ande­rer­seits ein star­kes Zei­chen der Zusam­men­ge­hö­rig­keit ver­schie­de­ner Gemein­den als Teil der einen Kir­che sen­den kön­nen. Ein­drucks­voll kommt das für mich nicht nur in der bun­ten Zusam­men­set­zung der Alli­anz zum Tra­gen. Wir erle­ben es auch dar­an, dass wir musi­ka­lisch mit KMD Micha­el Dorn an der Orgel und der Fami­li­en­band des regio­na­len Ansprech­part­ners für Popu­lar­mu­sik in der Kir­che, Pfar­rer Otto Gug­ge­mos, deut­lich machen: Unse­re Gemein­den mögen ver­schie­den sein, unse­re Lie­der klin­gen unter­schied­lich, aber unser Glau­be hat eine gemein­sa­me Mit­te: Jesus Chri­stus.“ Damit alle Inter­es­sier­ten am Got­tes­dienst teil­neh­men kön­nen wird ein Live­stream ein­ge­rich­tet: https://​you​tu​.be/​t​b​B​V​0​D​t​R​Xk8

Die Alli­anz­ge­bets­wo­che fin­det jähr­lich im Janu­ar statt. Wegen der Pan­de­mie-Situa­ti­on hat der Vor­stand der Alli­anz beschlos­sen, die Gebets­wo­che in die Oster­zeit zu ver­le­gen. Für Mon­tag bis Frei­tag sind fünf Gebets­aben­de, ein Gebets­nach­mit­tag und ein Gebets­spa­zier­gang durch die Innen­stadt an ver­schie­de­nen Orten geplant. Wie es Tra­di­ti­on in der Stadt ist, kom­men orts­frem­de Pre­di­ger in die jewei­li­gen Gemein­den bzw. Gemein­schaf­ten und las­sen so die Ver­bin­dung unter­ein­an­der erfahr­bar wer­den. Unter dem fol­gen­den Link fin­den sich aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen: https://​www​.evan​ge​li​sche​-alli​anz​-bay​reuth​.de/​e​v​e​nts .

Die evan­ge­li­sche Alli­anz in Deutsch­land ver­steht sich als eine Gemein­schaft von Chri­sten, in der ehren­amt­li­che und haupt­amt­li­che Mit­ar­bei­ter zusam­men­wir­ken. Vor­sit­zen­der in Bay­reuth ist der­zeit Bernd Völkl, sein Stell­ver­tre­ter ist Tobi­as Mül­ler. Die wich­tig­ste Ver­an­stal­tung des Jah­res ist die Alli­anz-Gebets­wo­che, die welt­weit durch­ge­führt wird.