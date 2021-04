Rund 40 Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen bereits an Bord – High­light-Tag mit Live­stream am 29.04.2021

Vom 26. bis 30. April fin­det die tra­di­tio­nel­le Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se zum 24. Mal statt – trotz oder gera­de wegen der Coro­na-Pan­de­mie kom­plett als vir­tu­el­le Veranstaltung.

Im Zuge der Vor­be­rei­tun­gen zie­hen die Orga­ni­sa­to­ren des Arbeits­krei­ses Schu­le­wirt­schaft Lich­ten­fels und der Staat­li­chen Berufs­schu­le Lich­ten­fels eine erfreu­li­che Zwischenbilanz.

Obgleich des neu­en For­mats ist das Inter­es­se bei den Aus­bil­dungs­be­trie­ben in unse­rer Regi­on groß. Bereits an die 40 Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen haben ihren vir­tu­el­len Mes­se­stand errich­tet und wei­te­re ihr Inter­es­se bekun­det. Dies zeigt zwei­fels­oh­ne, dass die Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se eine wich­ti­ge Säu­le für die Berufs­ori­en­tie­rung in der Regi­on darstellt.

„Muss­te im ver­gan­ge­nen Jahr die Mes­se Coro­na bedingt abge­sagt wer­den, wol­len wir in die­sem Jahr inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie die Aus­bil­dungs­be­trie­be in unse­rer Regi­on zusam­men­brin­gen und die best­mög­li­che Berufs­ori­en­tie­rung bie­ten. Damit wol­len wir auch dem Trend des Fach­kräf­te­man­gels ent­ge­gen­wir­ken, schließ­lich sind nach Infor­ma­tio­nen der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer über 3.000 Aus­bil­dungs­stel­len in Ober­fran­ken unbe­setzt“, so Hart­mut Büch­ner, der Vor­sit­zen­de für den Bereich Wirt­schaft im Arbeits­kreis Schu­le­wirt­schaft Lichtenfels.

Über die Platt­form www​.aus​bil​dungs​mes​se​-lich​ten​fels​.de sowie die App Oabat haben inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler vom 26. bis 30. April 2021 die Mög­lich­keit, Arbeit­ge­ber bzw. Aus­bil­dungs­be­trie­be in der Regi­on kennenzulernen.

„Mit Hil­fe der ange­bo­te­nen Chat-Funk­ti­on kön­nen sie direkt mit den Ansprech­part­nern der Aus­bil­dungs­be­trie­be in Kon­takt tre­ten und ähn­lich wie bei Whats­App Chat­nach­rich­ten aus­tau­schen. Push-Nach­rich­ten infor­mie­ren die Schü­le­rin­nen und Schü­ler, sobald sie von den Betrie­ben eine Ant­wort erhal­ten. Wer sich nicht traut, die­sen ersten Schritt über die Chat­Funk­ti­on zu gehen, kann die Like-Funk­ti­on nut­zen und einem Aus­bil­dungs­be­trieb mit einem Klick auf einen Herz-But­ton Inter­es­se signa­li­sie­ren. Anschlie­ßend über­neh­men die Ansprech­part­ner der Betrie­be die Initia­ti­ve und eröff­nen den Chat mit den Schü­lern. Dar­über hin­aus bie­tet die App die Mög­lich­keit, sich direkt für einen Prak­ti­kums­platz oder eine Aus­bil­dungs­stel­le zu bewer­ben. „Dadurch wird der Weg zwi­schen Inter­es­se und Bewer­bung beson­ders kurz “, ver­deut­licht Niko­las Adjan, Geschäfts­füh­rer von Oabat. Jeweils über 200.000 Klicks bei den digi­ta­len Aus­bil­dungs­mes­sen in Lands­hut und Pass­sau zei­gen, dass das Kon­zept bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern sehr gut ankommt.

„Selbst­ver­ständ­lich ist eine digi­ta­le Mes­se sowohl für Unter­neh­men, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler, als auch die Lehr­kräf­te neu. Um einen rei­bungs­lo­sen Ablauf zu gewähr­lei­sten, stellt Oabat des­halb allen zustän­di­gen Lehr­kräf­ten das Kon­zept sowie die Funk­ti­ons­wei­se vor. Dabei erhal­ten sie ent­spre­chen­de Tipps und Hin­wei­se. „So wird sicher­ge­stellt, dass die digi­ta­le Mes­se unter den Schü­le­rin­nen und Schü­lern genau­so gut ange­nom­men wird, wie die tra­di­tio­nel­le Aus­bil­dungs­mes­se“, ergänzt Chri­sti­an Förtsch, Vor­sit­zen­der für den Bereich Schu­le im Arbeits­kreis Schu­le­wirt­schaft Lich­ten­fels. Wir bei der „nor­ma­len“ Aus­bil­dungs­mes­se haben auch die Eltern und Besu­cher frei­en Zutritt. Der inter­ak­ti­ve Bereich (Chat­funk­ti­on, Bewer­bungs­funk­ti­on) ist den Schü­le­rin­nen und Schü­lern nach Regi­strie­rung vorbehalten.

Zu den Unter­stüt­zern zäh­len der Land­kreis Lich­ten­fels, das Job­cen­ter des Land­krei­ses Lich­ten­fels, die Bun­des­agen­tur für Arbeit, die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken, die Hand­werks­kam­mer sowie die Wirt­schafts­ju­nio­ren Lichtenfels.

Auf­grund der guten Reso­nanz haben sich die Orga­ni­sa­to­ren gemein­sam mit dem Betrei­ber der Mes­se­platt­form, Oabat UG, auf einen High­light-Tag ver­stän­digt. Die­ser fin­det am Don­ners­tag, 29.04.2021, statt. Die Aus­stel­ler kön­nen ihre Aus­bil­dungs­an­ge­bo­te in einem Live­stream vor­stel­len. Sie mel­den sich dazu an und erhal­ten ein ent­spre­chen­des Zeit­fen­ster. Das Ange­bot gibt es zum Mes­se­auf­tritt on top. Der Auf­wand und die tech­ni­schen Hür­den sind gering, ver­gleich­bar mit einer Online-Video­kon­fe­renz. Oabat unter­stützt bei der Vor­be­rei­tung, küm­mert sich uns um das Strea­ming und mode­riert den High­light-Tag. „Wir „spen­die­ren“ den High­light­Tag, weil wir uns über die gute Betei­li­gung an der 24. Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se freu­en und die Ver­an­stal­tung zusätz­lich auf­wer­ten und unter­stüt­zen möch­ten“, so Veit Hel­ler von Oabat.

Die Anmel­dung für Unter­neh­men ist unter www​.aus​bil​dungs​mes​se​-lich​ten​fels​.de noch bis zum 16.04.2021 möglich.