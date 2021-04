Coro­na-Infek­tio­nen in Stadt und Land­kreis Bam­berg Zahl der Todes­fäl­le mit Coro­na steigt um 16 Die heu­ti­ge Coro­na-Sta­ti­stik weist für Stadt…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 98,34) und in der Stadt Bay­reuth 86,92…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 108,95) und in der Stadt Bay­reuth 101,63…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 98,34 (Vor­tag: 114,73) und in der Stadt Bay­reuth 82,91…

Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kulm­bach am Oster­mon­tag 2021

Kulm­bach, 25.03.2021: Am Frei­tag (26.03.2021) wird in Kulm­bach die 10.000 Per­son geimpft wer­den. „Das bedeu­tet eine Impf­quo­te bei den Erstimpfungen…

Update zum Stand der Schutz­imp­fun­gen und Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kulm­bach am 25.03.2021

Impf­zen­trum ER/ERH: Impf­start in den Außen­stel­len Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt und Ecken­tal

Nach den Oster­fei­er­ta­gen star­ten die Covid-19-Schutz­imp­fun­gen in den Außen­stel­len des Erlan­ger Impf­zen­trums in Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt und Ecken­tal. In der ersten…