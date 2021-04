Coro­na-Virus: 58.610 Imp­fun­gen durchgeführt

In der zurück­lie­gen­den Woche (Kalen­der­wo­che 13) wur­den in der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ins­ge­samt 5.648 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 932 Imp­fun­gen (626 Erst­imp­fung / 306 Zweit­imp­fung) an Per­so­nal in Kli­ni­ken in Stadt und Land­kreis. 425 Imp­fun­gen wur­den in Senio­ren­ein­rich­tun­gen, ver­ab­reicht (257 / 168). Mit Ter­min wur­den in der ver­gan­ge­nen Woche 4.291 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Ret­tungs­kräf­te und Ärz­te mit COVI­D19-Kon­takt bzw. mobi­le Pfle­ge­dien­ste direkt im Impf­zen­trum in der Sedan­stra­ße geimpft (2.328 / 1.963).

Ins­ge­samt wur­de seit Beginn (Kalen­der­wo­che 53/2020) 58.610 Per­so­nen in Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt die Schutz­imp­fung verabreicht.

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­frei) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Es befin­det sich in den Räu­men des ehe­ma­li­gen Inter­sport Eisert in Erlan­gen (Nägels­bach-/Sedan­stra­ße). Dar­über hin­aus hat die Außen­stel­le des Impf­zen­trums in Her­zo­gen­au­rach erst­mals geöff­net (Diens­tag, 6. April), die Außen­stel­len in Höchstadt/​Aisch und Ecken­tal fol­gen am Mitt­woch, 7. April.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.