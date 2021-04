„Zero­Co­vid“ Jetzt! Am 16. März hat sich in Bam­berg eine Basis­grup­pe des bun­des­wei­ten Akti­ons­bünd­nis­ses zu Gun­sten von „Zero­Co­vid“ gegrün­det. Der Auf­ruf „Zero­Co­vid“ unter zero​co​vid​.org wur­de bun­des­weit seit Mit­te Janu­ar 2021 bereits 110000-mal unter­schrie­ben. Aus dem Auf­ruf: „Nach einem Jahr Pan­de­mie sind wir in ganz Euro­pa in einer äußerst kri­ti­schen Situa­ti­on. Tau­sen­de Men­schen ster­ben jeden Tag und noch viel mehr erkran­ken. Das neue Coro­na­vi­rus brei­tet sich rasend schnell aus, von Muta­tio­nen noch beschleu­nigt. Die Maß­nah­men der Regie­run­gen rei­chen nicht aus: Sie ver­län­gern die Pan­de­mie, statt sie zu been­den, und gefähr­den unser Leben.“ Er sieht fol­gen­de Ent­schei­dun­gen vor:

Gemein­sam run­ter auf Null: Kom­plet­tes Run­ter­fah­ren der Kon­tak­te auch am Arbeitsplatz. Nie­mand darf zurück­ge­las­sen wer­den: Soli­da­ri­sche finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für alle Betroffenen. Aus­bau der sozia­len Gesund­heits­in­fra­struk­tur: Der gesam­te Gesund­heits- und Pfle­ge­be­reich muss sofort und nach­hal­tig aus­ge­baut werden. Impf­stof­fe sind glo­ba­les Gemein­gut: Impf­stof­fe müs­sen der pri­va­ten Pro­fi­ter­zeu­gung ent­zo­gen werden. Soli­da­ri­sche Finan­zie­rung: Dar­um ver­lan­gen wir die Ein­füh­rung einer euro­pa­wei­ten Covid-Soli­da­ri­täts­ab­ga­be auf hohe Ver­mö­gen, Unter­neh­mens­ge­win­ne, Finanz­trans­ak­tio­nen und die höch­sten Einkommen.

Unter­stüt­zung fin­det der Auf­ruf bereits durch einen Groß­teil der Gewerk­schaf­ten des DGB, Wissenschaftler*innen, ver­schie­de­ne Politiker*innen und aktu­ell 24 Orts­grup­pen. Die Bam­ber­ger Grup­pe for­dert aktu­ell die Bam­ber­ger Arbeitnehmer*innen dazu auf, sich mit ihren Erfah­run­gen am Arbeits­platz an sie zu wen­den. Die­se wür­den stark anony­mi­siert ver­öf­fent­licht. Sie fin­det sich auf Face­book unter „ZeroC19 Bam­berg“ oder Tele­gram: „ZeroCovid_​Bamberg“.