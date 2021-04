In Stadt und Land­kreis Hof sind 39 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den, davon 27 im Land­kreis und 12 in der Stadt Hof. 14 Per­so­nen davon waren bereits als Kon­takt­per­so­nen bekannt.

Ein Fall in Zusam­men­hang mit einer Fir­ma mit Ausbuchsgeschehen.

Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt auf 8036.

Da 43 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 988 Per­so­nen. 6837 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Die 988 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 578

Stadt Hof: 410

Aktu­el­le 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 319,6

Stadt Hof: 469,2