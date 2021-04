Zusam­men­füh­rung der Ori­gi­nal Regio­nal Anbie­ter­su­che mit der Regio­App macht regio­na­le Lebens­mit­tel für Ver­brau­che­rIn­nen bes­ser sichtbar

Pro­duk­te aus der Regi­on sind gera­de in Zei­ten der Pan­de­mie äußerst beliebt und gefragt. Vie­le Men­schen suchen gezielt nach Ver­sor­gungs­struk­tu­ren abseits von Dis­coun­tern und gro­ßen Ein­kaufs­ket­ten. Um Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­chern den Zugang zu Spe­zia­li­tä­ten aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu erleich­tern, zieht die Ori­gi­nal Regio­nal Anbie­te­rIn­nen-Daten­bank in die Regio­App des Bun­des­ver­bands der Regio­nal­be­we­gung um.

„Wir haben in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zahl­rei­che Anbie­te­rin­nen und Anbie­ter von regio­na­len Lebens­mit­teln direkt vor der Haus­tü­re. Bäcke­rei­en, Metz­ge­rei­en, Hof­lä­den sowie Direkt­ver­mark­te­rin­nen und Direkt­ver­mark­ter von Ori­gi­nal Regio­nal kön­nen ab jetzt noch leich­ter mit der Regio­App gefun­den wer­den. Gera­de in der Coro­na-Pan­de­mie ist das eine gro­ße Chan­ce für unse­re hie­si­gen Betrie­be“, sagt Her­bert Eck­stein, Land­rat des Land­krei­ses Roth und zugleich Spre­cher der Regio­nal­kam­pa­gne Ori­gi­nal Regional.

Für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus der Metro­pol­re­gi­on bringt die App vie­le Vor­tei­le. Durch die geziel­te Suche kön­nen sie regio­na­le Pro­duk­te im Umkreis leich­ter fin­den. Mit­hil­fe der Stand­ort­su­che wer­den in den Kate­go­rien „Regio­nal Ein­kau­fen“ und „Regio­nal Essen“ alle regi­strier­ten Anbie­te­rin­nen und Anbie­ter im Umkreis von 150 Kilo­me­tern auf­ge­führt. Die Suche führt unkom­pli­ziert und kosten­los zu Direkt­ver­mark­tern, Hof­lä­den, Gastro­no­mie, Wochen­märk­ten und Gärt­ne­rei­en mit regio­na­lem Ange­bot. Auch das Suchen nach bestimm­ten Pro­duk­ten oder nach Post­leit­zahl oder Ort ist mög­lich. Die App funk­tio­niert auf allen mobi­len End­ge­rä­ten sowie auf dem Desk­top und lei­tet mit detail­lier­ter Navi­ga­ti­on und einer über­sicht­li­chen Kar­ten­an­sicht ein­fach zum Ziel. Auch Öff­nungs­zei­ten und Online-Shops, in denen die Regio­nal­pro­duk­te per Klick erwor­ben wer­den kön­nen, sind in der App vermerkt.

Der­zeit sind deutsch­land­weit rund 8.000 Ein­kaufs- und Spei­se­mög­lich­kei­ten in der Regio­App ent­hal­ten, über 33.000 Men­schen nut­zen die App bereits. Durch den Zusam­men­schluss mit Ori­gi­nal Regio­nal wer­den nun die Daten von rund 1.100 Direkt­ver­mark­te­rIn­nen und Erzeu­ge­rIn­nen aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg in die App auf­ge­nom­men. Rund die Hälf­te der Ori­gi­nal Regio­nal-Betrie­be wur­den bereits in der Regio­App frei­ge­schal­tet, die rest­li­chen Kon­tak­te wer­den in den näch­sten Wochen fol­gen. Ein gro­ßer Erfolg für die Regio­App, han­delt es sich bei der Inte­gra­ti­on der Ori­gi­nal Regio­nal-Anbie­ter­da­ten­bank damit um die bis­lang größ­te Erwei­te­rung des Mar­ke­ting­in­stru­men­tes durch eine ein­zel­ne Initiative.

„Ziel der Regio­nal­be­we­gung ist es, anbie­ter- und ver­brau­cher­freund­li­che Online-Kanä­le zu schaf­fen, die Kon­su­men­ten und Pro­du­zen­ten regio­na­ler Pro­duk­te glei­cher­ma­ßen kom­for­ta­b­le­Sei­te 2 von 3 und ver­trau­ens­för­dern­de Lösun­gen bie­ten“, erklärt Clau­dia Schrei­ber, Pro­jekt­lei­te­rin bei der Regio­nal­be­we­gung. „Durch die Ver­ei­ni­gung unse­rer Regio­App mit der Anbie­ter­da­ten­bank von Ori­gi­nal Regio­nal kom­men wir die­sem Ziel einen Schritt näher und nut­zen die Syn­er­gien auf Basis unse­rer lang­jäh­ri­gen Zusam­men­ar­beit mit der Metro­pol­re­gi­on nun opti­mal.“ Eine Chan­ce für Betrie­be in der Coro­na-Pan­de­mie Die Daten­er­fas­sung für die Regio­App zeig­te, dass die Coro­na-Pan­de­mie regio­na­le Betrie­be aus der Metro­pol­re­gi­on vor unter­schied­li­che Her­aus­for­de­run­gen stellt. Hof­lä­den, vor allem die­je­ni­gen, die im digi­ta­len Mar­ke­ting gut auf­ge­stellt sind, freu­en sich über grö­ße­ren Zulauf.

Land­wirt­schaft­li­che Betrie­be, die mit Aboki­sten oder ‑boxen belie­fern, ver­zeich­ne­ten einen deut­li­chen Anstieg der Bestel­lun­gen. Ande­re haben zu kämp­fen: Anbie­ter, die auf Märk­ten und Mes­sen ver­kau­fen, kla­gen über Umsatz­ein­brü­che. Gastro­no­mie und Braue­rei­en sind wegen nicht statt­fin­den­der Ver­an­stal­tun­gen und geschlos­se­ner Wirt­schaf­ten beson­ders schwer getrof­fen. Gärt­ne­rei­en geben an, dass sie vor allem in Zei­ten des kom­plet­ten Lock­downs kaum Mög­lich­kei­ten haben, ihre Ware auf den Markt zu brin­gen. Für all die­se bie­tet die Regio­App einen ech­ten Mehrwert.

In der Regio­App ver­tre­ten – Vor­tei­le für Ori­gi­nal Regional-Mitglieder

Die Betrie­be, die Mit­glied der Ori­gi­nal Regio­nal-Kam­pa­gne sind, wer­den kosten­los in die App auf­ge­nom­men. Der Auf­nah­me­pro­zess läuft bereits. Sie wer­den ent­spre­chend mit dem Ori­gi­nal Regio­nal-Qua­li­täts­sie­gel gekenn­zeich­net. So haben die Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher die Gewiss­heit, dass die auf­ge­zeig­ten Betrie­be gemäß den Leit­li­ni­en der Kam­pa­gne handeln.

Für die Ori­gi­nal Regio­nal-Mit­glie­der bie­tet das Regio­App-Team Online­kur­se zum Ken­nen­ler­nen der Platt­form an. Außer­dem gibt es einen kosten­lo­sen Mar­ke­ting­bau­ka­sten mit Logos, Icons und But­tons, die leicht in eige­ne Web­sites oder Online-Shops inte­griert wer­den kön­nen. Auf Anfra­ge sind auch wei­te­re Wer­be­mit­tel erhältlich.

Alle Direkt­ver­mark­ter aus der Regi­on, deren Ange­bot noch nicht in der App auf­find­bar ist, sind herz­lich ein­ge­la­den, sich eben­falls regi­strie­ren zu las­sen und ihr regio­na­les Ange­bot so digi­tal sicht­bar zu machen.

Zum Ange­bot von Ori­gi­nal Regio­nal in der Regio­App: www​.ori​gi​nal​-regio​nal​.de/​r​e​g​i​o​app