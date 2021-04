Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

COBURG. Am Don­ners­tag gegen 17 Uhr park­te eine 73-jäh­ri­ge Frau ihren grü­nen Audi A4 in der Hohen Stra­ße. Als sie am Frei­tag gegen 13.30 Uhr zu ihrem Auto zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass der hin­te­re rech­te Rei­fen zer­sto­chen wur­de. Alle sach­dien­li­chen Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561 / 645 – 0 entgegen.

COBURG / ZUR BRAN­DEN­STEINS­EBE­NE. Am Frei­tag gegen 23.30 Uhr ging bei der Poli­zei eine tele­fo­ni­sche Mel­dung über meh­re­re Jugend­li­che ein, die sich auf dem Park­platz des Tier­hei­mes auf­hal­ten. Vor Ort stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fünf Per­so­nen im Alter zwi­schen 19 und 21 Jah­ren fest. Alle bekom­men jetzt eine Ord­nungs­wid­rig­keits­an­zei­ge wegen des Ver­sto­ßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

„Land Rover“ lässt auf sich warten

Kro­nach: Ein Mann aus dem Land­kreis erwarb über Ebay Klein­an­zei­gen Mit­te März einen Land Rover im Wert von 6010€. Den Kauf­preis über­wies er an eine angeb­li­che Spe­di­ti­ons­fir­ma in Grie­chen­land. Auf das Fahr­zeug war­tet der Geschä­dig­te bis heute.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Hei­ße Asche setz­te Müll­ton­nen in Brand

NEU­DROS­SEN­FELD, LKR. KULM­BACH. Ins­ge­samt drei Müll­ton­nen gerie­ten am spä­ten Frei­tag­abend in der Eichen­dorff­stra­ße in Neu­dros­sen­feld in Brand. Eine Anwoh­ne­rin bemerk­te die Flam­men recht­zei­tig, die alar­mier­te Feu­er­wehr ver­hin­der­te Schlimmeres.

Gegen 22.45 Uhr sah die auf­merk­sa­me Frau, dass aus den Müll­be­häl­tern Flam­men und Rauch kamen und rief die Feu­er­wehr, die den Brand schnell unter Kon­trol­le brach­te. Ledig­lich die Müll­ton­nen schmol­zen und es ent­stand Sach­scha­den im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te eine Bewoh­ne­rin des Anwe­sens bereits am Nach­mit­tag ver­meint­lich erkal­te­te Asche ent­sorgt. Aus einem rest­li­chen Stück Glut ent­wickel­te sich dann in den fol­gen­den Stun­den jedoch das Feuer.