Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Beim Bezah­len Laden­dieb­stahl offenbart

Am Abend des 01.04.2021 woll­te ein 22 Jah­re alter Mann aus Erlan­gen in einem Super­markt ein Getränk an der Kas­se bezah­len. Als er hier­für sei­nen Ruck­sack öff­ne­te, konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die­ser mit wei­te­ren Lebens­mit­teln voll­ge­packt war, wel­che er offen­bar nicht vor­hat­te, zu bezahlen.

Der Mann räum­te dies nach anfäng­li­chem Leug­nen ein. Die im Ruck­sack befind­li­chen Waren wur­den dem Per­so­nal des Super­mark­tes übergeben.

Den Mann erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls. Er wur­de nach Auf­nah­me des Sach­ver­hal­tes vor Ort entlassen.

Betrun­ken auf dem Fahrrad

In den Mor­gen­stun­den des 02.04.2021 konn­te in der Erlan­ger Innen­stadt ein Fahr­rad­fah­rer fest­ge­stellt wer­den, der deut­li­che Schlan­gen­li­ni­en fuhr. Er wur­de daher einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te im Gespräch deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test bei dem 22 Jah­re alten Fah­rer ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Er wur­de zur Dienst­stel­le ver­bracht, wo eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Anschlie­ßend konn­te er sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen. Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Van­da­lis­mus in der Schule

Spar­dorf – Zwi­schen 30.03.21, 16:00 Uhr, bis 01.04.21, 07:00 Uhr, gelang es einem unbe­kann­ten Täter in das Schul­ge­bäu­de des Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­ums ein­zu­drin­gen. Er such­te einen Klas­sen­raum auf und ver­schmutz­te die­sen. Wei­ter­hin wur­den die Tafeln beschmiert und Fla­schen hin­ter­las­sen. Sach­scha­den wur­de nicht verursacht.

Für Hin­wei­se nach dem Ein­dring­ling wen­den sie sich bit­te an die PI Erlan­gen-Land. Dem oder den Unbe­kann­ten droht eine Anzei­ge wegen Hausfriedensbruch.

Ver­kehrs­un­fall­flucht mit einem Traktor

Klein­ge­schaidt – Am 01.04.2021, gegen 16.55 Uhr, woll­te ein roter Trak­tor an einem par­ken­den Pkw vor­bei­fah­ren. Beim Vor­bei­fah­ren tou­chier­te er den par­ken­den Pkw, dabei ent­stand ein ca. 30 cm gro­ßer Schlitz am Kot­flü­gel hin­ten links. Zudem wur­den die Fah­rer­tür und der Kot­flü­gel vor­ne links ver­kratzt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 3000 Euro. Der Fah­rer des Trak­tors ist aus­ge­stie­gen und hat sich den Scha­den ange­se­hen. Anschlie­ßend hat er sich danach uner­laubt vom Unfall­ort entfernt.

Zeu­gen des Ver­kehrs­un­fal­les wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tele­fon­num­mer Tel.: 09131 / 760 514, in Ver­bin­dung zu setzen

Ver­kehrs­un­fall mit meh­re­ren Fahrzeugen

Bucken­hof – Am Nach­mit­tag des Grün­don­ners­tags muss­te eine 21 jäh­ri­ge Bucken­ho­fe­rin mit ihrem PKW kurz nach dem Wert­stoff­hof, in Fahrt­rich­tung Erlan­gen, ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen. Die hin­ter ihr fah­ren­de 63 jäh­ri­ge Frau, bemerk­te dies zu spät und fuhr auf den PKW der 21 jäh­ri­gen auf. Durch den Auf­prall wur­de die 21 jäh­ri­ge in den Sicher­heits­gurt geschleu­dert. Hier­durch ver­spür­te sie auch Schmer­zen im Nacken­be­reich. Ein 59 jäh­ri­ger Erlan­ger, wel­cher mit sei­nem PKW dahin­ter fuhr, konn­te eben­falls einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­hin­dern und fuhr auf den PKW der 63 Jäh­ri­gen auf. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der PKW der 63 Jäh­ri­gen wie­der auf den PKW der 21 jäh­ri­gen auf­ge­scho­ben, wodurch die­se wie­der nach vor­ne geschleu­dert wur­de und hier­durch erneut Schmer­zen ver­spür­te. Dem noch nicht genug, fuhr eine 39 jäh­ri­ge Erlan­ge­rin, trotz eines ein­ge­lei­te­ten Aus­weich­ma­nö­vers, auf den PKW des 59 Jäh­ri­gen auf und schob die gesam­te Fahr­zeug­ko­lon­ne noch­mals auf­ein­an­der. Auch hier wur­de die 21 jäh­ri­ge wie­der nach vor­ne geschleu­dert und erlitt hier­durch erneut Schmer­zen. An zwei der PKW ent­stand so ein erheb­li­cher Scha­den, dass die­se nicht mehr fahr­be­reit waren und abge­schleppt wer­den muss­ten. Der gesam­te Sach­scha­den beläuft sich auf geschätz­te 26.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unbe­kann­ter Fah­rer begeht Fah­rer­flucht – Zeu­gen wer­den gesucht

Her­zo­gen­au­rach. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag zwi­schen 16:00 und 17:45 Uhr kam es in der Les­sing­stra­ße Höhe Haus­num­mer 5 zu einem Ver­kehrs­un­fall bei dem ein Unbe­kann­ter gegen die hin­te­re Stoß­stan­ge eines Peu­geot stieß. Ohne sich um den Scha­den zu küm­mern ent­fern­te sich der Fah­rer vom Unfall­ort. Zeu­gen werden

gebe­ten, sich bei der Poli­zei in Her­zo­gen­au­rach unter 09132 78090 zu melden.