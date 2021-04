Nach wie vor liegt die 7‑Ta­ge-Inzi­denz im Land­kreis Kro­nach weit über der maß­geb­li­chen 100er Mar­ke, was sich auch auf den Betrieb der Kin­der­ta­ges­stät­ten aus­wirkt. Das Robert-Koch-Insti­tut (RKI) hat für die­sen Bereich am Don­ners­tag, 1. April, einen Wert von 268,2 fest­ge­stellt. Dies hat zur Fol­ge, dass auch in der Oster­wo­che in den Kin­der­ta­ges­stät­ten im Land­kreis Kro­nach nur Not­be­treu­ung ange­bo­ten wer­den darf – unab­hän­gig von der Ent­wick­lung des Inzi­denz­wer­tes inner­halb die­ses Zeit­raums. Gemäß der aktu­ell gül­ti­gen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men-Ver­ord­nung muss jeder Land­kreis am Ende einer Woche auf Basis des Inzi­denz­wer­tes die Rege­lung für die Fol­ge­wo­che bekanntmachen.

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler befin­den sich in der Oster­wo­che noch in den Ferien.

Zum Ende der näch­sten Woche wird dann eine Ent­schei­dung für die dar­auf­fol­gen­de Woche für die Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten im Land­kreis getroffen.