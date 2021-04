Alle Bands, die die Büh­ne ver­mis­sen, aufgepasst!

Für ein ‘Sonst nu was’-Spezial-Live-Stream-Event aus der For­tu­na Kul­tur­fa­brik in Höchstadt wer­den Bands bezie­hungs­wei­se Singer/​Song­wri­ter gesucht. Die Musik­rich­tung spielt dabei kei­ne Rol­le, Haupt­sa­che ihr habt Spaß an dem, was ihr tut! Wenn ihr eige­ne Kom­po­si­tio­nen oder Tex­te schreibt, wäre das natür­lich ein klei­ner Plus-Punkt. Für Bands gilt eine Ober­gren­ze von sechs Per­so­nen, damit Abstands­re­ge­lun­gen gut ein­ge­hal­ten wer­den kön­nen, anson­sten sind von unse­rer Sei­te kei­ne Gren­zen gesetzt.

Bei dem Stream wird es zwei Acts zu je ca. 25 Minu­ten geben, in denen ihr dann end­lich mal wie­der Gas geben könnt. Das Gan­ze wird mit vier Kame­ras auf­ge­nom­men und die ein­zel­nen Spu­ren auf­ge­zeich­net. Als Ent­gelt wird euch der Stream und das Roh­ma­te­ri­al, das für eine Post-Pro­duk­ti­on geeig­net ist, unein­ge­schränkt zur Ver­fü­gung gestellt.

Falls ihr also mal wie­der so rich­tig Lust habt, eine Büh­ne zu bespie­len, bewerbt euch bei: spezial@​sonstnuwas.​de