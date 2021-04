Am 26. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga emp­fängt medi bay­reuth – prä­sen­tiert vom Nord­baye­ri­schen KURIER – am Kar­sams­tag ab 18:00 Uhr den “geil­sten Club der Welt” in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le. So zumin­dest bezeich­net sich RASTA Vech­ta selbst, auch wenn es aktu­ell alles ande­re als toll um die Nie­der­sach­sen bestellt ist. Mit nur vier Sie­gen aus den bis­he­ri­gen 25 Sai­son­spie­len steht RASTA auf dem vor­letz­ten Tabel­len­platz und befin­det sich damit in aku­ter Abstiegsgefahr.