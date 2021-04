Mit zwei Mil­lio­nen Euro unter­stützt der Bund die Ent­wick­lung und Moder­ni­sie­rung von Land­wirt­schafts­mu­se­en in länd­li­chen Räu­men. Das neue Sofort­hil­fe­pro­gramm ist Teil des Sofort­hil­fe­pro­gramms Hei­mat­mu­se­en und land­wirt­schaft­li­che Muse­en 2021. Es rich­tet sich gezielt an land­wirt­schaft­li­che Muse­en in Städ­ten und Gemein­den mit bis zu 30.000 Ein­woh­nern oder Orten mit länd­li­chem Charakter.

Aus­stel­lungs­schwer­punk­te müs­sen mit den The­men Land­wirt­schaft, Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on, Ernäh­rung, Gar­ten­bau, Wein­bau oder Fische­rei ver­knüpft sein. Dies ist ein gro­ßer Erfolg für die Muse­en in länd­li­chen Räu­men und ein ech­ter Bei­trag zu gleich­wer­ti­gen Lebens­be­din­gun­gen – denn so kön­nen die viel­fach ehren­amt­lich getra­ge­nen Muse­en in länd­li­chen Räu­men ihre wert­vol­le Arbeit auch zukünf­tig lei­sten. Durch­ge­führt wird die Maß­nah­me vom Deut­schen Ver­band für Archäo­lo­gie e.V. (DVA).

Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz erklärt dazu: „Ich emp­feh­le jeder Initia­ti­ve in unse­rer Regi­on, sich um die För­der­mit­tel aus dem Sofort­hil­fe­pro­gramm des Bun­des­land­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums zu bewer­ben. Ich weiß aus eige­ner Erfah­rung, dass klei­ne, regio­nal ver­an­ker­te Muse­en jede Unter­stüt­zung zur Wei­ter­ent­wick­lung gebrau­chen kön­nen. Das Pro­gramm kann gera­de in der aktu­el­len Situa­ti­on ele­men­ta­re Inve­sti­tio­nen für die oft von ehren­amt­lich Enga­gier­ten getra­ge­nen Ver­ei­ne und Initia­ti­ven der land­wirt­schaft­li­chen Muse­en unter­stüt­zen“, betont der SPD-Abgeordnete.

Eine För­de­rung bis zu 50.000 Euro kann ab dem 1. April 2021 beim DVA auf der Web­sei­te www​.dva​-sofort​hil​fe​pro​gramm​.de bean­tragt wer­den. Dort sind alle Details der Aus­schrei­bung zu fin­den. Die Prü­fung und Bewil­li­gung der Anträ­ge erfolgt nach dem zeit­li­chen Ein­gang der voll­stän­di­gen Antragsunterlagen.