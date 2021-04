Umfah­rung von Mod­schie­del geht in die End­pha­se – Voll­sper­rung wegen Anschluss an die LIF 12 ab 19. April

„Die neue Kreis­stra­ße LIF 12 ist auf einem guten Weg. Jetzt sieht man es ganz deut­lich“, stell­te der Land­rat am Mitt­woch bei einem Orts­ter­min fest. Anläss­lich der Asphal­tie­rung der Anschlüs­se von Mod­schie­del an die neue Orts­um­ge­hung mach­te sich der Land­rat bei einem Gespräch mit dem Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tre­mel, und Alex­an­der Dau­er, Abtei­lungs­lei­ter Tief­bau der Bau aus­füh­ren­den Fir­ma Dechant, ein Bild vom Fort­schritt der Arbei­ten. Asphal­tiert wur­de in der zurück­lie­gen­den Woche auf einer Flä­che von rund 8.500 Quadratmetern.

Mehr Lebens­qua­li­tät und Verkehrssicherheit

„Die Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del wird durch eine Ent­la­stung des Inner­orts­be­reichs die Lebens­qua­li­tät im Dorf erheb­lich ver­bes­sern und die Ver­kehrs­si­cher­heit erhö­hen. Ich freue mich, dass wir mit den Arbei­ten im Zeit­plan lie­gen und die neue Umge­hung vor­aus­sicht­lich im Juli für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wer­den kann“, beton­te Land­rat Meiß­ner. Allen am Bau betei­lig­ten sag­te der Land­rat herz­li­chen Dank für die Unter­stüt­zung und die gute Zusam­men­ar­beit und den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern für ihr Ver­ständ­nis für die mit den Bau­ar­bei­ten ver­bun­de­nen Unannehmlichkeiten.

Die gesam­te Stra­ßen­bau­maß­nah­me umfasst den Neu­bau der Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del (Kreis­stra­ße LIF 12, Land­kreis Lichtenfels/​Stadt Weis­main) mit zwei Kno­ten­punk­ten inner­halb der frei­en Strecke und dem Anschluss an die Staats­stra­ße 2190 Scheß­litz – Kasen­dorf im Süden, erläu­ter­te Kreis­bau­hof­lei­ter Hei­ko Tre­mel. Die neue Kreu­zung mit Ein­mün­dung in die Staats­stra­ße 2190 wur­de bereits im ver­gan­ge­nen Jahr fertiggestellt.

Sie­ben Wochen Vollsperrung

Der aktu­el­le Bau­ab­schnitt der Kreis­stra­ße beträgt rund 1,5 Kilo­me­ter, die Anglei­chungs­län­ge der bereits fer­tig­ge­stell­ten Staats­stra­ße cir­ca 650 Meter. Die momen­ta­nen Bau­tä­tig­kei­ten lie­gen schwer­punkt­mä­ßig am Bau­an­fang von Wun­ken­dorf kom­mend bis zur neu­en Ein­mün­dung Rich­tung Wei­den, erklär­te Hei­ko Tre­mel weiter.

Im Zusam­men­hang mit dem Neu­bau der Umfah­rung von Mod­schie­del (LIF 12) muss die neue Orts­um­ge­hung an die bestehen­de Kreis­stra­ße LIF 12 ange­schlos­sen wer­den. Da die­ser Anschluss erheb­li­che Ver­än­de­run­gen der Stra­ßen­füh­rung mit sich brin­gen wird, kön­nen die­se Arbei­ten nur unter Voll­sper­rung vor­ge­nom­men wer­den, infor­mier­te Hei­ko Tre­mel. Aus die­sem Grund muss die Kreis­stra­ße LIF 12 zwi­schen Mod­schie­del und Wun­ken­dorf zur Her­stel­lung des Anschlus­ses an die bestehen­de Kreis­stra­ße ab dem 19. April für vor­aus­sicht­lich sie­ben Wochen für den Ver­kehr voll gesperrt wer­den. Die Her­stel­lung einer pro­vi­so­ri­schen Umfah­rung wie im süd­li­chen Bereich des Neu­baus, lässt sich auf­grund des vor­han­de­nen Wald­be­stan­des nicht ohne unver­hält­nis­mä­ßig gro­ße Ein­grif­fe in den Baum­be­stand rea­li­sie­ren, unter­stri­chen Hei­ko Tre­mel und der Landrat.

Behin­de­run­gen im Klein­zie­gen­fel­der Tal

Der Lei­ter des Kreis­bau­ho­fes kün­dig­te bereits vor­ab an, dass auf­grund der Voll­sper­rung im Bereich Mod­schie­del es zu Behin­de­run­gen kom­men wird. Mit dem plan­mä­ßi­gen Beginn des näch­sten Bau­ab­schnit­tes ändert sich auch die Ver­kehrs­füh­rung im Bereich Weismain.

Dies bedeu­tet, dass man ab dem 19. April 2021 die Kreis­stra­ße Wun­ken­dorf – Mod­schie­del nicht mehr befah­ren kann. Die Fahrt­rich­tung Weis­main zur Auto­bahn A70 wird über die Kreis­stra­ße LIF 19 Wei­den Fes­sels­dorf aus­ge­schil­dert. Um nicht bei­de Fahrt­rich­tun­gen auf der LIF 19 zu bün­deln, erfolgt die Umlei­tung von der Auto­bahn Rich­tung Weis­main durch das Klein­zie­gen­fel­der Tal (Staats­stra­ße ST 2191). Die Umlei­tun­gen wer­den ausgeschildert.

Der Land­kreis bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anlie­ger, sich auf die Sper­run­gen im Zuge der Bau­ar­bei­ten und die damit ver­bun­de­nen Behin­de­run­gen ein­zu­stel­len und um Ver­ständ­nis für die auf­tre­ten­den Behinderungen.

För­de­rung vom Frei­staat Bayern

Die Orts­um­fah­rung Mod­schie­del im Zuge der LIF 12 ist eine Maß­nah­me des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Koor­di­niert wird die­se vom Kreis­bau­hof. Finan­ziert wird die Maß­nah­me vom Land­kreis Lich­ten­fels, der dafür Zuwen­dun­gen vom Frei­staat Bay­ern und von der Regie­rung von Ober­fran­ken erhält. Gute Nach­rich­ten erhielt der Land­kreis Lich­ten­fels bereits im ver­gan­ge­nen Jahr hin­sicht­lich der Finan­zie­rung der Orts­um­ge­hung aus dem Baye­ri­schen Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um: Laut Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er unter­stützt der Frei­staat den Land­kreis beim Bau der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del mit der maxi­ma­len För­der­sum­me nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz mit 2,9 Mil­lio­nen Euro.

Die Gesamt­ko­sten der Orts­um­ge­hung von Mod­schie­del mit dem Umbau der Staatstra­ßen­ein­mün­dung lie­gen bei mehr als 5,7 Mil­lio­nen Euro. „Über die­se hohe För­de­rung freu­en wir uns in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten ganz beson­ders“, betont Land­rat Chri­sti­an Meißner.

Die Kreis­stra­ße LIF 12 ver­bin­det die Orts­tei­le Mod­schie­del, Wun­ken­dorf und Wohn­sig mit der Stadt Weis­main. Sie ist eine wich­ti­ge Zubrin­ger­stra­ße zum über­ört­li­chen Ver­kehrs­netz und soll laut Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um zur Staats­stra­ße auf­ge­stuft wer­den, um den Schwer­ver­kehr zu ver­la­gern, der bis­lang durch das land­schaft­lich wert­vol­le Klein­zie­gen­fel­der Tal rollt. Nach der Orts­um­ge­hung Weis­main wird mit der Orts­um­ge­hung Mod­schie­del ein wei­te­rer Teil eines Ver­kehrs­kon­zepts zur Ent­la­stung der betrof­fe­nen Gemein­den vom Durch­gangs­ver­kehr verwirklicht.

Lan­ge Planungsphase

Über 20 Jah­re Arbeit stecken in der Orts­um­fah­rung, deren Pla­nungs­ur­sprün­ge bis ins Jahr 1996 zurück­zu­füh­ren sind, infor­mier­te Land­rat Meiß­ner wei­ter. Mit dem Bau der Umge­hung von Weis­main hat die Stadt Weis­main zusam­men mit dem Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg den ersten Abschnitt der geplan­ten Ver­kehrs­ver­la­ge­rung aus dem Klein­zie­gen­fel­der Tal zur Auto­bahn A 70 ver­wirk­licht. In der Fol­ge galt es, das näch­ste Puz­zle­teil die­ses Ver­kehrs­kon­zep­tes zu einer ziel­füh­ren­den und rea­li­sier­ba­ren Lösung zu füh­ren: die Orts­um­ge­hung von Modschiedel.

Seit etwa sechs Jah­ren wur­de die Pla­nung für die­se Umfah­rung inten­siv vor­an­ge­trie­ben und war für vie­le Betei­lig­te auch eine Gedulds­pro­be, sag­te Meiß­ner. Der ersten Bür­ger­ver­samm­lung im April 2015 folg­ten vie­le not­wen­di­ge und sinn­vol­le Abstim­mun­gen mit allen Betei­lig­ten. Bau­be­ginn war schließ­lich am 18. Mai 2020.

Natur­schutz hat hohen Stellenwert

Der Land­rat macht deut­lich, dass sich durch die Umge­hung die Lebens­qua­li­tät in Mod­schie­del, die Ver­kehrs­si­cher­heit und die Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten ver­bes­sern wer­den. Das Bau­pro­jekt sei im Vor­feld eng mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt abge­stimmt wor­den. Bei den Pla­nun­gen habe man gro­ßen Wert dar­auf gelegt, im Ein­klang mit der Natur zu pla­nen, was auch gut gelun­gen sei. Die Arbei­ten im Bereich der Umge­hung wer­den mit der Her­stel­lung des natur­schutz­fach­li­chen Aus­glei­ches noch die­ses Jahr andau­ern. Für den Ver­kehr kann die neue Umge­hung vor­aus­sicht­lich im Juli frei­ge­ge­ben werden.