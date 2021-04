Die Berufs­wahl ist eine Ent­schei­dung von gro­ßer Bedeu­tung. Idea­ler­wei­se hel­fen Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen und Prak­ti­ka bei der Wahl des rich­ti­gen Weges nach dem Schul­ab­schluss. Vie­les ist ange­sichts der Coro­na-Pan­de­mie aktu­ell nicht in der übli­chen Form mög­lich. Gera­de des­halb enga­gie­ren sich das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach und die Wirt­schafts- und Junio­ren­aka­de­mie und suchen nach neu­en Wegen, Jugend­li­che auf ihrem Weg zu unterstützen.

Nach den Oster­fe­ri­en wird daher das Semi­nar Start­hil­fePLUS in neu­er Kon­zep­ti­on ange­bo­ten. An meh­re­ren Ter­mi­nen im April und Mai wer­den die The­men Berufs­ori­en­tie­rung, Bewer­bung und Vor­stel­lungs­ge­spräch inten­siv beleuch­tet und geübt. Neben Infor­ma­tio­nen und Tipps für eine gelun­ge­ne Berufs­wahl ste­hen das Anfer­ti­gen der Bewer­bungs­un­ter­la­gen zu einer selbst zu wäh­len­den rea­len Stel­len­aus­schrei­bung sowie die Simu­la­ti­on des Vor­stel­lungs­ge­sprächs für die­sen Aus­bil­dungs­platz im Zen­trum: Jede*r Teilnehmer*in wird also eine Bewer­bung ver­fas­sen und ein Bewer­bungs­ge­spräch füh­ren. Das Gespräch wird als Video auf­ge­zeich­net und steht den Jugend­li­chen so für die spä­te­re Ana­ly­se zur Verfügung.

Info, Anmel­dung & Kontakt

Corin­na Deß

Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. | Pro­jekt­ma­na­ge­rin Wirt­schafts- und Juniorenakademie

Geschäfts­füh­re­rin SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Pegnitz-Auerbach

09241/723–24

dess@​wirtschaftsbanda9.​de