Das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie sucht Kom­mu­nen für das neue För­der­pro­jekt „Star­ke Zen­tren“. Ins­ge­samt ste­hen 250.000 Euro zur Ver­fü­gung. Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert (CSU, Bayreuth/​Forchheim) weist dar­auf hin, dass eine Bewer­bung noch bis zum 30. April 2021 mög­lich ist.

Das Staats­mi­ni­ste­ri­um will mit dem Modell­pro­jekt Innen­städ­te unter­stüt­zen und die Orts­ker­ne als regio­na­le Begeg­nungs- und Ver­sor­gungs­räu­me stär­ker in den Blick zu neh­men. Im Rah­men des Pro­gramms finan­ziert das Baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um in fünf aus­ge­wähl­ten Modell­kom­mu­nen (Mit­tel- oder Ober­zen­tren) die Erstel­lung kom­mu­na­ler Maß­nah­menstra­te­gien ein­schließ­lich der Erar­bei­tung von Modell­pro­jek­ten mit exter­nen Gut­ach­ter­bü­ros. Im Mit­tel­punkt ste­hen The­men wie die Ver­än­de­rung der Ein­zel­han­dels­struk­tur, Mobi­li­tät, Woh­nen, digi­ta­les und mobi­les Arbei­ten, Frei­zeit und Kul­tur oder die Aufenthaltsqualität.

Bewer­bun­gen kön­nen bis zum Frei­tag, 30. April 2021, per E‑Mail an starkezentren@​stmwi.​bayern.​de ein­ge­reicht wer­den. Alle Infor­ma­tio­nen zu dem Modell­pro­jekt gibt es im Inter­net auf der Sei­te des Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft unter www​.lan​des​ent​wick​lung​-bay​ern​.de/​f​i​t​n​e​s​s​p​r​o​g​r​a​m​m​-​s​t​a​r​k​e​-​z​e​n​t​ren.