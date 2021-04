Land­rat Klaus Löff­ler hat in den ver­gan­ge­nen Tagen inten­siv die Aus­wei­tung des Schnell­te­stan­ge­bo­tes im Land­kreis Kro­nach vor­an­ge­trie­ben. So ist es Dank der Mit­hil­fe von ver­schie­de­nen Orga­ni­sa­tio­nen, Apo­the­ken und Kom­mu­nen gelun­gen, den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ein umfas­sen­des und vor allem über den gesam­ten Land­kreis ver­teil­tes Testan­ge­bot zu unter­brei­ten, das selbst an den bevor­ste­hen­den Oster­fei­er­ta­gen Bestand hat (sie­he nach­ste­hen­de Übersicht).

Asym­pto­ma­ti­sche Bür­ge­rin­nen und Bür­gern haben so ein­mal pro Woche die Mög­lich­keit, einen kosten­frei­en Anti­gen-Schnell­test durch­füh­ren zu las­sen. Der sowohl pflicht­be­wuss­te als auch ver­ant­wor­tungs­vol­le Umgang mit die­sem Ange­bot kann dazu bei­tra­gen, ver­steck­te Infek­tio­nen früh­zei­tig zu erken­nen und Infek­ti­ons­ket­ten damit schnellst­mög­lich unter­bre­chen zu kön­nen. „Dies ist gera­de mit Blick auf den aktu­ell hohen Inzi­denz­wert in unse­rem Land­kreis emi­nent wich­tig, damit sich das Infek­ti­ons­ge­sche­hen gera­de mit Blick auf die hoch anstecken­de bri­ti­sche Vari­an­te des Coro­na-Virus nicht noch wei­ter aus­brei­tet“, betont Land­rat Klaus Löff­ler, der ange­sichts der aktu­el­len Situa­ti­on auch dafür Sor­ge getra­gen hat, dass die PCR-Test­strecke in der Indu­strie­stra­ße auch wäh­rend der Oster­fei­er­ta­ge Tests anbie­ten wird.

Dank­bar ist Land­rat Klaus Löff­ler dem Bund sowie dem Frei­staat für die Son­der­zu­tei­lung von Impf­stof­fen. Dadurch kön­nen aktu­ell inner­halb von acht Tagen 4500 Imp­fun­gen durch­ge­führt wer­den. Mög­lich ist dies auch durch die Aus­wei­tung der räum­li­chen Impf­ka­pa­zi­tä­ten in Form von Außen­stel­len. Aktu­ell wird in die­ser Woche par­al­lel zum Impf­be­trieb im Impf­zen­trum in Kro­nach erst­mals in Stein­bach am Wald geimpft. In den näch­sten bei­den Wochen wer­den dann die bei­den Außen­stel­len in Nord­hal­ben und Neu­ken­roth fol­gen. „Dadurch kön­nen wir rund 600 Imp­fun­gen pro Tag durch­füh­ren“, betont Land­rat Klaus Löff­ler, der im Zuge des­sen auf die der­zeit sehr hohe Impf­quo­te von über 15 Pro­zent bei Erst­imp­fun­gen ver­weist. Dass der Land­kreis Kro­nach damit auch in Ober­fran­ken eine Spit­zen­po­si­ti­on ein­nimmt, führt der Land­rat nicht zuletzt auf die sehr hohe Lei­stungs­be­reit­schaft des Impf­teams zurück, das im Kro­nacher Impf­zen­trum sie­ben Tage die Woche von 7 bis teil­wei­se 21 Uhr im Ein­satz ist – und das auch an den bevor­ste­hen­den Oster­fei­er­ta­gen. „An die­ser Stel­le möch­te ich mich auch aus­drück­lich bei den Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten der Bun­des­wehr bedan­ken, die uns vom Bund zur Ver­fü­gung gestellt wur­den und die in vie­len Berei­chen eine wert­vol­le Unter­stüt­zung sind. Deren Freund­lich­keit und Hilfs­be­reit­schaft wird immer wie­der gelobt. Das ver­dient äußer­ste Aner­ken­nung“, betont Land­rat Klaus Löffler.

Anti­gen-Schnell­test­stel­len (Bür­ger­test) an den Kar- und Ostertagen

Grün­don­ners­tag:

08:00 Uhr bis 10:00 Uhr Cari­tas Kro­nach, Adolf-Kol­ping-Stra­ße 18, Kronach

08:30 Uhr bis 11:30 Uhr Süd-Stern-Apo­the­ke, Kulm­ba­cher Stra­ße 40, Kronach

Anmel­dung unter: https://​apo​-schnell​test​.de/​s​u​e​d​-​s​t​e​r​n​-​a​p​o​t​h​e​k​e​-kc

Anmel­dung unter: https://​apo​-schnell​test​.de/​s​u​e​d​-​s​t​e​r​n​-​a​p​o​t​h​e​k​e​-kc 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr Kul­tur­hal­le, Georg-Rascher-Stra­ße 3, Steinwiesen

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Jugend­bil­dungs­haus am Knock, Dr.-Karl-Braun-Straße 1, Teuschnitz

Anmel­dung unter 09268 9595

Anmel­dung unter 09268 9595 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Markt-Apo­the­ke, Haupt­stra­ße 29, Pressig

Anmel­dung unter 09265 9580

Anmel­dung unter 09265 9580 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Schloß-Apo­the­ke Wei­ßen­brunn, Schloß­gas­se 1a, Weißenbrunn

Anmel­dung unter 09261 61233

Anmel­dung unter 09261 61233 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr Rodach­tal­hal­le, Hir­ten­wie­sen 6, Marktrodach

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr Dri­ve-in Stock­heim (ehem. Ede­ka), Indu­strie­stra­ße, Stockheim

Kar­frei­tag:

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Test­zelt von Vito­lus, ehem. Park­platz Loewe, Indu­strie­stra­ße, Kronach

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr Dri­ve-in Stock­heim (ehem. Ede­ka), Indu­strie­stra­ße, Stockheim

19:00 Uhr bis 20:00 Uhr Fest­hal­le Tettau, Chri­sti­an-Mül­ler-Stra­ße 13, Tettau

Kar­sams­tag:

09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Rodach­tal­hal­le, Hir­ten­wie­sen 6, Marktrodach

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Schloß-Apo­the­ke Wei­ßen­brunn, Schloß­gas­se 1a, Weißenbrunn

Anmel­dung unter 09261 61233

Anmel­dung unter 09261 61233 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr Markt-Apo­the­ke, Haupt­stra­ße 29, Pressig

Anmel­dung unter (09265 9580)

Anmel­dung unter (09265 9580) 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Kul­tur­zen­trum Wal­len­fels, Jakob-Degen-Stra­ße 1, Wallenfels

13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Süd-Stern-Apo­the­ke, Kulm­ba­cher Stra­ße 40, Kronach

Anmel­dung unter: https://​apo​-schnell​test​.de/​s​u​e​d​-​s​t​e​r​n​-​a​p​o​t​h​e​k​e​-kc

Anmel­dung unter: https://​apo​-schnell​test​.de/​s​u​e​d​-​s​t​e​r​n​-​a​p​o​t​h​e​k​e​-kc 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr Dri­ve-in Stock­heim (ehem. Ede­ka), Indu­strie­stra­ße, Stockheim

Oster­sonn­tag:

09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Schul­zen­trum, Am Hir­ten­gra­ben 7, Küps

09:00 Uhr bis 11:00 Uhr Herr­mann-Söll­ner-Hal­le, Loquitz­weg 1, Ludwigsstadt

09:00 Uhr bis 11:00 Uhr Alte Turn­hal­le, Schloss­al­lee 1, Mitwitz

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr Test­zelt von Vito­lus, ehem. Park­platz Loewe, Indu­strie­stra­ße, Kronach

Oster­mon­tag:

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr Dri­ve-in Stock­heim (ehem. Ede­ka), Indu­strie­stra­ße, Stockheim

PCR-Test­strecke

Coro­na-Test­zen­trum, Indu­strie­stra­ße (ehem. Park­platz Loewe), Kronach

Test­zei­ten zu den Kar- und Ostertagen

Grün­don­ners­tag: 12:00 Uhr – 16:00 Uhr

Kar­sams­tag: 12:00 Uhr – 16:00 Uhr

Oster­sonn­tag: 12.00 Uhr – 16:00 Uhr

Oster­mon­tag: 12.00 Uhr – 16:00 Uhr

Anmel­dung zwin­gend erforderlich: