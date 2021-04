Ein Zim­mer­brand im Forch­hei­mer Westen rief am Mitt­woch­abend die Feu­er­weh­ren Burk, Bucken­ho­fen und Forch­heim auf den Plan. Gegen 19:00 Uhr wur­den zwei zufäl­lig in der Nähe des Brand­ob­jekts anwe­sen­de Akti­ve der Forch­hei­mer Feu­er­wehr­wehr auf eine Rauch­ent­wick­lung aus einem Ein­fa­mi­li­en­haus auf­merk­sam. Durch die bei­den Kame­ra­den wur­den die Bewoh­ner des Hau­ses gewarnt und in Sicher­heit gebracht sowie der Not­ruf abgesetzt.

Bei Ein­tref­fen der Feu­er­weh­ren drang star­ker Rauch aus der Haus­tü­re aus. Durch einen Atem­schutz­trupp der Feu­er­wehr Burk konn­te das Feu­er im Erd­ge­schoss des Hau­ses schnell mit einem C‑Rohr gelöscht wer­den. Zur Absu­che der über der Brand­woh­nung gele­ge­nen Wohn­räu­me kam ein Atem­schutz­trupp der Feu­er­wehr Forch­heim zum Ein­satz. Die Feu­er­wehr Bucken­ho­fen stell­te wäh­rend des Ein­sat­zes die Siche­rungs­trupps. Das Haus wur­de anschlie­ßend mit einem Hoch­lei­stungs­lüf­ter entraucht.

Über die Höhe des Sach­scha­dens und die Anzahl an Ver­letz­ten kön­nen sei­tens der Feu­er­wehr kei­ne Anga­ben gemacht wer­den. Nach einer Stun­de war der Ein­satz für die Feu­er­wehr Forch­heim beendet.