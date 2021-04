Da die 7‑Ta­ge-Inzi­denz in der Stadt Bay­reuth am heu­ti­gen Grün­don­ners­tag, 1. April, laut Robert-Koch-Insti­tut bei 141,7 liegt, blei­ben die Kin­der­ta­ges­stät­ten in der Stadt Bay­reuth auch in der näch­sten Woche ab 5. April geschlos­sen. Es fin­det ledig­lich eine Not­be­treu­ung statt. Eine Ent­schei­dung, wie es in der Woche ab 12. April wei­ter­geht, wird am Ende der näch­sten Woche gefällt.