Nach den Oster­fei­er­ta­gen star­ten die Covid-19-Schutz­imp­fun­gen in den Außen­stel­len des Erlan­ger Impf­zen­trums in Her­zo­gen­au­rach, Höchstadt und Ecken­tal. In der ersten Woche sind jeweils zwei, künf­tig zunächst jeweils drei Impf­ta­ge in den neu errich­te­ten Zen­tren geplant. Bereits am Diens­tag, 6. April, begin­nen die Imp­fun­gen in Her­zo­gen­au­rach, am Mitt­woch, 7. April, in Höchstadt und in Ecken­tal. Sie wer­den zwi­schen 9:00 und 17:00 Uhr durch­ge­führt. Bei zuneh­men­der Ver­füg­bar­keit der Vak­zi­ne kann auch in den Außen­stel­len bis zu sie­ben Tage in der Woche geimpft werden.

Das Impf­zen­trum in Her­zo­gen­au­rach wur­de in der Sport­hal­le der Mit­tel­schu­le (Burg­stal­ler Weg) ein­ge­rich­tet, für die Imp­fun­gen in Höchstadt konn­te das ehe­ma­li­ge Fir­men­ge­bäu­de des Medi­zin­technik­un­ter­neh­mens Bax­ter (Am Aisch­park) ange­mie­tet wer­den. Die Markt­ge­mein­de Ecken­tal stellt die Georg-Hänf­ling-Hal­le im Orts­teil Eschen­au (Pfarr­gar­ten, Ein­gang an Hal­len-Rück­sei­te) zur Ver­fü­gung. Alle Außen­stel­len sind bar­rie­re­frei gestaltet.

Ter­min­ver­ga­be wei­ter­hin über zen­tra­les System

Gemäß den Vor­ga­ben der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung wer­den die Außen­stel­len als „Filia­len“ des Haupt-Impf­zen­trums betrie­ben. Die Stadt Erlan­gen ist also auch für die Imp­fun­gen im Land­kreis ver­ant­wort­lich, belie­fert die Außen­stel­len mit Impf­stoff und betreut sie mit eige­nem Per­so­nal, unter­stützt auch hier durch das Kul­tur­zen­trum E‑Werk. Ver­ant­wort­lich für die Durch­füh­rung der Imp­fun­gen selbst ist auch in den Außen­stel­len die Not­fall­hil­fe des ASB Erlan­gen-Höchstadt in Zusam­men­ar­beit mit den ört­li­chen Haus­arzt­pra­xen. Hin­sicht­lich der Regi­strie­rung und Ter­min­ver­ga­be ändert sich für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger nichts. Die Regi­strie­rung ist wei­ter­hin online unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern oder tele­fo­nisch über die Hot­line des Impf­zen­trums unter 09131 86–6500 durch­zu­füh­ren. Außer­dem haben zahl­rei­che Gemein­den des Land­krei­ses eige­ne Hot­lines zur Unter­stüt­zung bei der Regi­strie­rung ein­ge­rich­tet. Die Ein­la­dung zur Ter­min­ver­ein­ba­rung erfolgt dann gemäß der jewei­li­gen Prio­ri­sie­rung per SMS, E‑Mail oder Tele­fon. Auch in den Außen­stel­len wer­den kei­nes­falls Imp­fun­gen ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung durch­ge­führt. Bereits bestehen­de Ter­mi­ne im Impf­zen­trum in der Erlan­ger Sedan­stra­ße soll­ten unbe­dingt ein­ge­hal­ten wer­den. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die in Erlan­gen ihre erste Imp­fung erhal­ten haben, wer­den auch zur Zweit­imp­fung in die Huge­not­ten­stadt eingeladen.

Aus­wahl des gewünsch­ten Impfzentrums

Bis­lang galt, dass es kei­ne freie Aus­wahl gibt, in wel­chem der Impf­zen­tren bzw. in wel­cher Außen­stel­le man geimpft wer­den möch­te. Die Zuord­nung erfolg­te nach Post­leit­zah­len. Nun wur­de durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge ange­kün­digt, dass mit der näch­sten Aktua­li­sie­rung des Regi­strie­rungs­por­tals doch die Mög­lich­keit bestehen wird, sich inner­halb des Ein­zugs­be­reichs des zustän­di­gen Impf­zen­trums den Ort der Imp­fung aus­zu­wäh­len. Das Update wird der­zeit umge­setzt. Regi­strier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den dann bei der Ter­min­ver­ga­be die Mög­lich­keit haben, sich das Impf­zen­trum bzw. die Außen­stel­le ihrer Wahl aus­zu­su­chen. Vor­aus­set­zung ist, dass zu die­sem Zeit­punkt aus­rei­chend Impf­stoff zur Ver­fü­gung steht und damit Ter­mi­ne in der Außen­stel­le ange­bo­ten wer­den. Zur Ter­min­ver­ein­ba­rung ein­ge­la­de­ne Per­so­nen kön­nen indi­vi­du­ell ent­schei­den, ent­we­der auf einen Ter­min an ihrem Wunschort zu war­ten oder in eine ande­re Außen­stel­le oder in das Erlan­ger Zen­trum zu kom­men. Noch nicht regi­strier­te Per­so­nen soll­ten dies jetzt nach­ho­len, da das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt die Imp­fun­gen in der Prio­ri­täts­grup­pe 1 (höch­ste Prio­ri­tät) weit­ge­hend abge­schlos­sen hat und nun in der Grup­pe 2 (hohe Prio­ri­tät) impft. Dazu gehö­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zwi­schen dem 70. und 80. Lebens­jahr sowie Per­so­nen mit Vor­er­kran­kun­gen und bestimm­te Berufs­grup­pen wie z. B. Erzie­he­rin­nen und Erzieher.

Ablauf der Imp­fung wie in Erlangen

Der Ablauf in den Außen­stel­len ist ana­log zum Besuch des Erlan­ger Impf­zen­trums geplant. Nach der Über­prü­fung des Ter­mins und dem kon­takt­lo­sen Fie­ber­mes­sen durch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter eines Sicher­heits­un­ter­neh­mens erfolgt die Anmel­dung mit Abgleich der Daten und Prü­fung des Per­so­nal­aus­wei­ses und gege­be­nen­falls der Beschei­ni­gun­gen des Arbeit­ge­bers bzw. des Arz­tes. Anschlie­ßend fol­gen Infor­ma­tio­nen zur Imp­fung in Form eines Vide­os und es gibt die Gele­gen­heit, den anwe­sen­den Ärz­tin­nen und Ärz­te per­sön­li­che Fra­gen zu stel­len. Nach der Auf­klä­rung erfolgt die Imp­fung selbst in abge­schlos­se­nen Kabi­nen, gefolgt von einer zehn- bis 15-minü­ti­gen Beob­ach­tungs­zeit. An der Abmel­dung erhält man dann den Ein­trag in den Impf­pass bzw. eine sepa­ra­te Bestä­ti­gung sowie einen Impf­bo­gen, der zur Zweit­imp­fung mit­zu­brin­gen ist. Die Ver­ant­wort­li­chen bit­ten um pünkt­li­ches, aber auch nicht frü­he­res Erschei­nen, weil dies die streng getak­te­ten Abläu­fe durch­ein­an­der­brin­gen wür­de. Begleit­per­so­nen sind jeder­zeit willkommen.

Zu errei­chen ist das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09131 86–6500 von Mon­tag bis Frei­tag von 08:00 bis 18:00 Uhr. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.