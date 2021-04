KiTas im Land­kreis Bam­berg wei­ter­hin geöffnet

Das Robert-Koch-Insti­tut weist am Don­ners­tag, 1. April, für den Land­kreis Bam­berg einen Inzi­denz­wert von 90,4 aus. Für die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen im Land­kreis ist somit auch in der kom­men­den Woche wei­ter­hin ein­ge­schränk­ter Regel­be­trieb mög­lich. Land­rat Johann Kalb: „Ich freue mich, dass wir unser erklär­tes Ziel wei­ter­hin ver­fol­gen kön­nen und die Betreu­ung unse­rer Kin­der auch in der kom­men­den Woche sicher­ge­stellt ist.“ Soll­ten die Wer­te jedoch anstei­gen, so muss zu Wochen­be­ginn über die Ein­füh­rung von Not­be­treu­ung ent­schie­den werden.

Land­rat Kalb appel­liert daher an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger: „Bit­te hal­ten Sie sich auch an den bevor­ste­hen­den Oster­fei­er­ta­gen an die beschlos­se­nen Vor­ga­ben und blei­ben Sie zuhau­se. Dies schützt uns alle und beson­ders älte­re und vor­er­krank­te Per­so­nen.“ Die Aus­brei­tung des Coro­na­vi­rus müs­se wei­ter ein­ge­schränkt und ver­lang­samt wer­den, damit unser Gesund­heits­sy­stem den Erkrank­ten wei­ter­hin in dem erwar­te­ten Umfang zur Ver­fü­gung ste­hen kön­ne. „Blei­ben Sie alle gesund und haben Sie ein paar schö­ne und erhol­sa­me Fei­er­ta­ge“, so Land­rat Kalb weiter.

Kon­takt­be­schrän­kung an Ostern

Auch an den Oster­fei­er­ta­gen dür­fen sich im Land­kreis Bam­berg zwei Haus­hal­te mit maxi­mal fünf Per­so­nen tref­fen. Dazu­ge­hö­ri­ge Kin­der bis 14 Jah­ren wer­den nicht mitgezählt.

Die aktu­ell bestehen­den Rege­lun­gen gel­ten bis ein­schließ­lich Mon­tag, 5. April. Da eine Über­schrei­tung der Inzi­denz­mar­ke an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen erfol­gen muss, wird eine mög­li­che „Not­brem­se“ im Land­kreis Bam­berg frü­he­stens ab Diens­tag, 6. April, greifen.

Öff­nungs­zei­ten der Abstrich­stel­len an Ostern

Wer sich über die Oster­fei­er­tag testen las­sen möch­te, kann sich an die Abstrich­stel­le Gal­gen­fuhr wen­den (Am Sen­del­bach 15, Bam­berg). Die­se ist für Schnell­tests von Kar­frei­tag, 2. April, bis ein­schließ­lich Oster­mon­tag, 5. April, jeweils von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöff­net. PCR-Tests fin­den an die­sen Tagen nicht statt. Die Abstrich­stel­le in Scheß­litz bleibt von Kar­frei­tag, 2. April, bis ein­schließ­lich Oster­mon­tag, 5. April, geschlossen.

Alter­na­tiv kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Bam­berg die Coro­na-Schnell­test­zen­tren in den Gemein­den in Anspruch neh­men. Hier wird auch an den Oster­fei­er­ta­gen gete­stet. Eine Über­sicht der Test­stel­len in den Gemein­den ist auf der inter­ak­ti­ven Land­kreis­kar­te https://​www​.via​no​vis​.net/​l​k​r​-​b​a​m​b​e​rg/ zu fin­den, die Öff­nungs­zei­ten über die Oster­fei­er­ta­ge kön­nen der Home­page der jewei­li­gen Gemein­de ent­nom­men werden.