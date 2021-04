Unser Ange­bo­te am Osterwochenende

Abhol­zei­ten an allen Tagen 11–14 Uhr & 17–20 Uhr

Kar­frei­tag, 2.4.

geräu­cher­te Forelle

Karp­fen / Karpfenfilet

Pfef­fer­karp­fen / ‑filet

Sah­ne­hering mit Salzkartoffeln

Schnit­zel

Cor­don Bleu

gebacke­ner Fetakäse

Kar­sams­tag, 3.4.

Band­nu­deln mit Lachs

Sem­mel­kloß mit Pilzsoße

Schäu­fer­la mit Wirsing

Schnit­zel

Cor­don Bleu

gebacke­ner Fetakäse

Oster­sonn­tag und Oster­mon­tag, 4.4./5.4.

Schäu­fer­la mit Wirsing

Sauer­bra­ten

Pute im Speck­ma­nel mit Bandnudeln

Sem­mel­kloß mit Pilzsoße

Band­nu­deln mit Lachs

Schnit­zel

Cor­don Bleu

Mit­nah­me gegen Vor­be­stel­lung (am besten am Tag vor­her) unter 09194 / 725025 oder info@​brauerei-​nikl.​de

Abho­lung direkt an unse­rer Braue­rei­gast­stät­te in Pretz­feld, Egloff­stei­ner Str. 19. Wenn mög­lich Behäl­ter (Schüs­seln, Töp­fe o.ä.) mit­brin­gen. Mund­schutz nicht vergessen!

Bier­ver­kauf *

an allen Tagen

Wir freu­en uns auf Euch!

www​.braue​rei​-nikl​.de

* Unse­re Bie­re sind zusätz­lich erhält­lich bei: Sedat‘s Schlüg­g­la in Beh­rin­gers­dorf, Ede­ka Sten­gel in Fürth, Geträn­ke Kist­ner in Forch­heim & Eber­mann­stadt, Obst­gro­ß­markt Pretz­feld, REWE Geträn­ke­markt in Eber­mann­stadt, Grä­fen­berg und Erlan­gen, Eiba­cher Geträn­ke­markt und Metz­ge­rei Eber­le in Thal­mä­ssing, sowie bei fol­gen­den Fri­sto Märk­ten: Rednitz­hembach, Erlan­gen, Höchstadt, Schnaitt­ach, Geor­gens­gmünd, Schwaig und Wendelstein