Gesetz­li­che Beschäf­ti­gungs­quo­te in Fami­li­en­be­hör­de deut­lich übertroffen

Im Jahr 2019 betrug die Beschäf­ti­gung von schwer­be­hin­der­ten Men­schen im öffent­li­chen Dienst bay­ern­weit im Durch­schnitt 5,56 Pro­zent. In der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) mit Sitz in Bay­reuth und Dienst­stel­len in allen sie­ben Regie­rungs­be­zir­ken waren im Jahr 2019 15,37 Pro­zent der Beschäf­tig­ten schwer­be­hin­dert. Für das Jahr 2020 betrug die Beschäf­ti­gungs­quo­te sogar 15,62 Pro­zent, eine neue Höchstmarke.

„Das ZBFS ist sich sei­ner Ver­ant­wor­tung als Bay­erns gro­ße Fami­li­en- und Sozi­al­be­hör­de bewusst. Wenn der Staat von allen Arbeit­ge­bern die Inklu­si­on schwer­be­hin­der­ter Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer ver­langt, muss er sei­ner Vor­bild­funk­ti­on gerecht wer­den. Wir set­zen den Inklu­si­ons­ge­dan­ken nicht nur als Ver­wal­tung um, wir leben ihn auch selbst“, so der Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS, Dr. Nor­bert Kollmer.

Zum Hin­ter­grund: Gemäß § 154 Sozi­al­ge­setz­buch Neun­tes Buch (SGB IX) haben sowohl pri­va­te als auch öffent­li­che Arbeit­ge­ber mit jah­res­durch­schnitt­lich monat­lich min­de­stens 20 Arbeits­plät­zen, grund­sätz­lich auf 5 Pro­zent der Arbeits­plät­ze schwer­be­hin­der­te Men­schen zu beschäftigten.

Eine Schwer­be­hin­de­rung liegt ab einem Grad der Behin­de­rung von min­de­stens 50 vor. Solan­ge die­se Beschäf­ti­gungs­quo­te nicht erreicht ist, muss der Arbeit­ge­ber nach § 160 SGB IX eine Aus­gleichs­ab­ga­be zah­len. Die Mit­tel der Aus­gleichs­ab­ga­be wer­den für Lei­stun­gen zur För­de­rung der Teil­ha­be schwer­be­hin­der­ter Men­schen am Arbeits­le­ben, ins­be­son­de­re für beglei­ten­de Hil­fe im Arbeits­le­ben eingesetzt.

Infor­ma­tio­nen über die Auf­ga­ben des ZBFS-Inklu­si­ons­am­tes sowie zur Aus­gleichs­ab­ga­be fin­den Sie unter www​.zbfs​.bay​ern​.de/​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​-​b​e​r​u​f​/​i​n​k​l​u​s​i​o​n​s​a​mt/ und auf www​.zbfs​.bay​ern​.de/​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​-​b​e​r​u​f​/​a​r​b​e​i​t​g​e​b​e​r​/​a​u​s​g​l​e​i​c​h​s​a​b​g​a​b​e​/​i​n​d​e​x​.​php.