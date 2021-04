BAY­REUTH – Im Früh­jahr wer­den wie­der an zwei Sams­ta­gen Gar­ten­ab­fäl­le im Stadt­ge­biet gesam­melt. Dabei kön­nen maxi­mal bis zu zwei Kubik­me­ter kom­po­stier­ba­re Gar­ten­ab­fäl­le, wie Gehölz­rück­stän­de und Äste bis zu einer Län­ge von 1,50 Metern und einem Durch­mes­ser von 15 Zen­ti­me­tern, kosten­los abge­ge­ben wer­den. Die erste Sam­mel­ak­ti­on fin­det am 10. April statt.

Ver­packun­gen aus Kunst­stoff oder Draht müs­sen vor der Abga­be ent­fernt wer­den. Der Stadt­bau­hof bit­tet drin­gend dar­um, die Gar­ten­ab­fäl­le nur zur ange­ge­be­nen Zeit bei den bereit­ste­hen­den Sam­mel­fahr­zeu­gen abzu­ge­ben. Die Stand­or­te dür­fen außer­halb die­ser Zei­ten nicht als Abla­ge­rungs­stel­len für Gar­ten­ab­fäl­le miss­braucht wer­den. Die Kom­po­stier­an­la­gen am Buch­stein und Bind­la­cher Berg neh­men an den genann­ten Sams­ta­gen jeweils von 7.30 bis 16.30 Uhr Gar­ten­ab­fäl­le auch in Men­gen über zwei Kubik­me­ter – von Pri­vat­haus­hal­ten sogar kosten­los – an.

Zu fol­gen­den Zei­ten und an fol­gen­den Plät­zen kön­nen die Gar­ten­ab­fäl­le abge­ge­ben werden:

Sams­tag, 10. April

8 bis 11 Uhr: Erlan­ger Straße/​Parkplatz vor Gar­ten­ko­lo­nie; Fried­rich-Ebert-Stra­ße/­Park­platz am Flößanger

8 bis 9.30 Uhr: Most­holz­stra­ße; Destu­be­ner Straße/​Einmündung Hecht­weg; Glockenstraße/​Gartenkolonie; Unte­re Rotmainaue/​Gartenkolonie Kulm­ba­cher Straße

9.45 bis 11 Uhr: Gar­ten­ko­lo­nie Bürgerreuth/​Parkplatz Fest­spiel­haus; Laim­ba­cher Stra­ße; Gar­ten­ko­lo­nie Hin­den­burg­stra­ße; Hirschbaumstraße/​Einmündung Am Holzacker

12.30 bis 15.30 Uhr: Gar­ten­ko­lo­nie Exerzierplatz/​Parkplatz; Am Hofacker/​Wertstoffsammelplatz

12.30 bis 14 Uhr: Keu­per­stra­ße; Wun­au­stra­ße bei Feu­er­wehr­haus; Ochsenhut/​Parkplatz

14.15 bis 15.30 Uhr: Schwarzwaldstraße/​Bushaltestelle; Donn­dor­fer Straße/​Teufelsgraben; Steinachstraße/​Hirschbergleinstraße

Sams­tag, 17. April

8 bis 9.30 Uhr: Preu­schwit­zer Straße/​Ortsmitte bei Denk­mal; Thur­nau­er Weg/​Gartenkolonie Mera­ni­er­ring; Meranierring/​Gartenkolonie Her­zo­g­hö­he Tor 2; Stolzingstraße/​Bolzplatz

8 bis 11 Uhr: Am Hasenweg/​Parkplatz I – Gar­ten­ko­lo­nie Eichel­berg; Jakobstraße/​Gartenkolonie Altstadt

9.45 bis 11 Uhr: Gar­ten­ko­lo­nie Schmat­zen­hö­he; Gar­ten­ko­lo­nie Schup­fen­schlag (Ver­eins­heim); Haferweg/​Feuerwehrhaus; Am Aubach/​Hohlmühle

12.30 bis 14 Uhr: Lenz­stra­ße Bus­wen­de­platz; Altentreb­gas­t­platz; Ober­kon­ners­reu­ther Straße/​Ortsmitte; Hegelstraße/​Ecke Schlegelstraße

12.30 bis 15.30 Uhr: Gar­ten­ko­lo­nie Schwedenbrücke/​Parkplatz

14.15 bis 15.30 Uhr: Hagenstraße/​Einfahrt Gar­ten­ko­lo­nie; Frankenwaldstraße/​Wertstoffsammelplatz; 99 Gärten/​Gartenkolonie; Fantasiestraße/​Gartenkolonie Hirtenacker

Der Stadt­bau­hof weist dar­auf hin, dass außer­halb der ange­ge­be­nen Zei­ten eine Abla­ge­rung von Gar­ten­ab­fäl­len an den Sam­mel­stel­len nicht gestat­tet ist. Zuwi­der­hand­lun­gen wer­den als Ord­nungs­wid­rig­kei­ten geahndet.

Wei­te­re Aus­künf­te erteilt der Stadt­bau­hof unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1840.