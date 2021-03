Die anhal­tende Coro­na-Pan­de­mie stellt vie­le Arbeitgeber/​innen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Eine der vie­len Her­aus­for­de­run­gen ist es, Infek­tio­nen früh­zei­tig zu erken­nen und so die Aus­brei­tung des Virus zu ver­hin­dern. Schnell-oder Selbsttests kön­nen hier­bei hel­fen. In Unter­neh­men kön­nen sie eine ergän­zen­de Maß­nah­me sein, um den Betrieb auf­recht zu erhal­ten und Mitarbeiter/​innen, Kun­den und Lie­fe­ran­ten zu schüt­zen. Da COVID-19-Testun­gen jedoch für Unter­neh­men mit vie­len Unklar­hei­ten ver­bunden sind, bie­ten Stadt und Land­kreis Bay­reuth eine Hand­rei­chung für den Umgang mit den COVID-19-Testun­gen an, um Bay­reu­ther Unternehmer/​innen best­mög­lich zu unterstützen.

Die­se Hand­rei­chung wur­de gemein­sam mit dem Baye­ri­schen Roten Kreuz –Kreis­ver­band Bayreuth, der Indu­strie-und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth und der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken erstellt. Sie beant­wor­tet unter ande­rem die häu­fig­sten Fra­gen, die sich den Unter­neh­men stel­len, wie zum Bei­spiel die rich­ti­ge Wahl der unter­schied­lichen Test-Ver­fah­ren oder die Beschaf­fung und der Umgang mit den Testun­gen. Ent­schei­det sich ein Unter­neh­men für den Ein­satz des POC-Anti­gen­schnell­tests im eige­nen Unter­neh­men, so muss das Unter­neh­men auf geschul­tes Per­so­nal zurückgreifen.

Die Schu­lung von Ein­zel­per­so­nen, die danach als Mul­ti­pli­ka­to­ren wei­te­re Mitarbeiter/​innen anlei­ten kön­nen, wird in klei­nen Schu­lungs­ein­hei­ten (maxi­mal acht Per­so­nen, Dau­er zir­ka. 2,5 Stun­den) vom BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth kosten­pflich­tig angeboten.

Bei Bedarf an POC-Antigen­schnell­test-Schu­lun­gen kön­nen sich inter­es­sier­te Unternehmer/​innen an die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt (Tele­fon 0921 25-1583,

E-Mail:wirtschaftsfoerderung@​stadt.​bayreuth.​de) und Land­kreis (Tele­fon 0921 728-158, E-Mail: Jana-Lisa.Moench@lra-bt.bayern.de) wen­den. Des Wei­te­ren bie­ten Stadt und Land­kreis Bay­reuth künf­tig eine Über­sicht an, wel­che Unter­neh­men Selbst-und POC-Schnell­tests nutzen.

So besteht die Mög­lich­keit, dass sich Unternehmer/​innen mit ande­ren Unter­neh­men bei einer Bestel­lung zusam­menschlie­ßen und somit bes­se­re Kon­di­tio­nen erzie­len kön­nen. Bei Inter­es­se kön­nen sich Inter­es­sier­te unter https://​bit​.ly/​3​9​q​9​8bVein­tra­gen.