Am kom­men­den Oster­mon­tag, den 05. April 2021, wird die all­jähr­li­che Oster­ei­er­su­che auf der Plas­sen­burg auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on in Sachen Coro­na-Pan­de­mie zunächst ent­fal­len. Es wer­den kei­ne Eier auf der Burg ver­steckt, es soll kein Risi­ko für die Besu­cher der Burg durch Ansamm­lun­gen von hun­der­ten von Kin­dern und deren Ange­hö­ri­gen ent­ste­hen. Der Oster­ha­se wird statt­des­sen mit sei­nen Hel­fern vom Ver­ein Freun­de der Plas­sen­burg nach den Aus­gangs­be­schrän­kun­gen im Ver­lauf des Jah­res eine Kin­der­ak­ti­on auf der Plas­sen­burg star­ten, um Kin­dern und ihren Fami­li­en eine Freu­de zu berei­ten. Die Freun­de der Plas­sen­burg bit­ten alle Mäd­chen und Jun­gen und ihre Fami­li­en um Ver­ständ­nis und emp­feh­len, die Plas­sen­burg im Außen­be­reich auf eige­ne Faust unter Wah­rung von Abstands- und Hygie­ne­re­geln in den Pan­de­mie­zei­ten zu Fuß zu erkunden.

Der Plas­sen­burg-Oster­ha­se, gespielt von Andrea Senf, hat sich daher allein auf der Plas­sen­burg umge­se­hen und die Schön­hei­ten der Festung erkun­det. Fotos die­ses Oster­spa­zier­gangs wer­den am kom­men­den Wochen­en­de ab Sonn­tag auf der Web­sei­te und dem Face­book-Auf­tritt des Ver­eins Freun­de der Plas­sen­burg zu sehen sein (www​.freun​de​-der​-plas​sen​burg​.de und www​.face​book​.com/​p​l​a​s​s​e​n​b​u​rg/). Die Freun­de der Plas­sen­burg set­zen damit die Tra­di­ti­on aus der Zeit der Mark­gra­fen fort, die bereits im 17. Jahr­hun­dert Hasen auf der Plas­sen­burg zu ihrem Ver­gnü­gen hiel­ten. Wan­der- und Spa­zier­we­ge rund um die Burg bie­ten herr­li­che Aus­blicke auf die Stadt Kulm­bach und die Land­schaf­ten im Umkreis, sowie auf die ein­zel­nen Bau­tei­le und den Bau­schmuck der Festung. Kin­der kön­nen raten, wo auf den Plas­sen­burg der Oster­ha­se gera­de ist und vor wel­chem Gebäu­de er sich foto­gra­fie­ren ließ. Die Infor­ma­tio­nen und Impres­sio­nen sol­len dabei auch Appe­tit auf die Zeit nach den Coro­na-Ein­schrän­kun­gen machen, wenn die Muse­en der Plas­sen­burg wie­der öffnen.