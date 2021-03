Schnell­te­stan­ge­bot auch an den Feiertagen

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt hat gemein­sam mit dem Staat­li­chen Gesund­heits­amt Erlan­gen für die Oster­fei­er­ta­ge zusätz­li­che Test­mög­lich­kei­ten geschaffen.

Bai­ers­dorf, Her­zo­gen­au­rach, Herolds­berg und Utten­reuth mit der 21Dx GmbH

Die Fir­ma 21Dx bie­tet fol­gen­de Schnell­test­mög­lich­kei­ten über die Oster­fei­er­ta­ge an.

Kar­frei­tag: Mehr­zweck­hal­le Bai­ers­dorf, Am Igels­dor­fer Weg 2, 91083 Baiersdorf

Mehr­zweck­hal­le Bai­ers­dorf, Am Igels­dor­fer Weg 2, 91083 Baiersdorf Kar­sams­tag: Sport­hal­le des Staat­li­chen Beruf­li­chen Schul­zen­trums Her­zo­gen­au­rach Fried­rich-Wei­ler-Platz 2, 91074 Herzogenaurach

Sport­hal­le des Staat­li­chen Beruf­li­chen Schul­zen­trums Her­zo­gen­au­rach Fried­rich-Wei­ler-Platz 2, 91074 Herzogenaurach Oster­sonn­tag: Mehr­zweck­hal­le Bai­ers­dorf, Am Igels­dor­fer Weg 2, 91083 Baiersdorf

Mehr­zweck­hal­le Bai­ers­dorf, Am Igels­dor­fer Weg 2, 91083 Baiersdorf Oster­mon­tag: Bür­ger­saal des Mark­tes Herolds­berg, über Bahn­hof­stra­ße oder Rat­haus erreichbar

Bür­ger­saal des Mark­tes Herolds­berg, über Bahn­hof­stra­ße oder Rat­haus erreichbar Oster­mon­tag: Bür­ger­haus Wei­her Utten­reuth, Gar­ten­stra­ße 2, 91080 Uttenreuth

Um das kosten­lo­se Testan­ge­bot des Anbie­ters 21Dx nut­zen zu kön­nen, ist eine ein­ma­li­ge Regi­strie­rung unter https://​21dx​.medi​cus​.ai/#/ nötig. Eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ga­be ist nicht mög­lich. Die Testun­gen fin­den an den genann­ten Tagen zwi­schen 14 und 20 Uhr statt. Das Ergeb­nis liegt inner­halb von 30 Minu­ten vor.

Wei­te­re Ange­bo­te durch das BRK in Höchstadt und Erlangen

Des Wei­te­ren bie­tet der Kreis­ver­band Erlan­gen-Höchstadt des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) in Höchstadt/​Aisch, Ezzi­lo­stra­ße 1A, am Oster­sonn­tag von 10 bis 14 Uhr und in Erlan­gen, in der Hen­ri-Dun­ant-Stra­ße 4, am Grün­don­ners­tag von 16 bis 20 Uhr, am Kar­sams­tag von 16 bis 20 Uhr und am Oster­mon­tag von 10 bis 14 Uhr Schnell­test­ter­mi­ne an. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung ist über https://​www​.kver​lan​gen​-hoech​stadt​.brk​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​s​.​h​tml oder per E‑Mail an schnelltestzentrum@​kverh.​brk.​de mög­lich. Hil­fe­stel­lung zur Ter­min­ver­ein­ba­rung der Ange­bo­te des BRK Mon­tag bis Frei­tag 8 bis 12 Uhr unter Tel.: 09131 1200-300.

Wich­ti­ger Hin­weis: Es han­delt sich bei einem Schnell­test nicht um einen PCR-Test. Wer sich krank fühlt und einen PCR-Test benö­tigt, muss einen Ter­min bei­spiels­wei­se über den Haus­arzt ver­ein­ba­ren.

PCR-Test am gemein­sa­men Coro­na-Test­zen­trum am Großparkplatz



Das Test­zen­trum ist am Grün­don­ners­tag, den 1. April und am Kar­sams­tag, den 3. April von 8:00 bis 16:30 Uhr geöff­net. Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist hier über die kosten­lo­se Tele­fon-Hot­line mög­lich (0800–1440000; geschal­tet von Mon­tag bis Sams­tag, 8:00 bis 18:00 Uhr).