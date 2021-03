Gro­ße Aus­wahl und viel Frische

Am Don­ners­tag, 08.04.2021, um 7 Uhr ist es so weit: Der REWE Markt in Obe­res Tor 4 in 91320 Eber­mann­stadt öff­net sei­ne Tore. Der selbst­stän­di­ge REWE Kauf­mann Domi­nic May­er und sei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter prä­sen­tie­ren den Kun­den auf einer Flä­che von rund 1600 Qua­drat­me­tern inklu­si­ve inte­grier­ter Geträn­ke­ab­tei­lung eine gro­ße Aus­wahl an fri­schen Lebens­mit­teln und ande­ren Pro­duk­ten zu gün­sti­gen Prei­sen. Domi­nic May­er: „Unser Ziel ist es, Dir einen fri­schen und genuss­vol­len Ein­kauf zu ermög­li­chen. Dei­ne Zufrie­den­heit liegt uns dabei beson­ders am Herzen.“

Beson­de­ren Wert legt das gesam­te Markt­team auf Fri­sche und Qua­li­tät. So wird der Markt täg­lich mit Obst und Gemü­se und ande­ren Fri­sche­pro­duk­ten belie­fert. Con­ve­ni­ence-Pro­duk­te wie z. B. ver­zehr­fer­ti­ge Sala­te, Smoot­hies oder scho­ko­lier­te Früch­te wer­den täg­lich frisch im Markt her­ge­stellt. Auch regio­na­le Pro­duk­te haben bei REWE einen hohen Stel­len­wert: “Neben der beson­de­ren Qua­li­tät sichern regio­na­le Lebens­mit­tel auch Arbeits­plät­ze in unse­rer hei­mi­schen Land­wirt­schaft und im Hand­werk”, so Domi­nic May­er wei­ter. Ver­voll­stän­digt wird das Sor­ti­ment von einer gro­ßen Aus­wahl an inter­na­tio­na­len Spezialitäten.

Hand­werk­li­ches Kön­nen – moder­nes Know-how, die idea­le Verbindung

Die Qua­li­täts-Metz­ge­rei der REWE bie­tet an der Bedie­nungs­the­ke eine gro­ße Aus­wahl an Fleisch‑, Wurst- und Käse-Spe­zia­li­tä­ten. Die Bäcke­rei „Fuchs“ ver­spricht ein brei­tes Ange­bot an Back­wa­ren in Spitzenqualität.

Neben einem brei­ten Ange­bot an bekann­ten Mar­ken­ar­ti­keln erhält man bei REWE zahl­rei­che Eigen­mar­ken-Pro­duk­te zu einem attrak­ti­ven Preis-Lei­stungs­ver­hält­nis. Gute Qua­li­tät zu Dis­count­prei­sen bie­ten bei­spiels­wei­se die Pro­duk­te der Eigen­mar­ke „ja!“. Die Arti­kel der Mar­ke „REWE Beste Wahl“ zeich­nen sich durch ihre hoch­wer­ti­ge Mar­ken­qua­li­tät aus. Unter der Mar­ke „REWE Bio“ führt REWE hoch­wer­ti­ge Pro­duk­te aus bio­lo­gi­schem Anbau. Für Genie­ßer gibt es die REWE-Genuss-Mar­ke „REWE fei­ne Welt“ mit einer Aus­wahl an Spe­zia­li­tä­ten aus aller Welt. Und spe­zi­ell an ernäh­rungs­sen­si­ble Kun­den rich­tet sich die Eigen­mar­ke „Frei von“. So ist für jeden etwas dabei.

Kun­den­freund­li­che Serviceleistungen

Im neu­en REWE-Markt fin­den die Kun­den nicht nur ein brei­tes Waren­an­ge­bot, son­dern auch vie­le prak­ti­sche Ser­vice­lei­stun­gen. Zum Bei­spiel: kosten­lo­se Bar­geld­ab­he­bung, Kre­dit­kar­ten­zah­lung, Tele­fon­kar­ten­auf­la­dung, REWE-Geschenk­kar­ten, etc. In Pla­nung steht eben­so die Ein­rich­tung eines Abhol- und Lie­fer­ser­vices, wel­che den Kun­den das Ein­kau­fen noch ein­mal leich­ter machen!