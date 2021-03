Im Fol­gen­den infor­mie­ren wir über die Mög­lich­kei­ten, sich auch in der Kar­wo­che und am Oster­wo­chen­en­de in Stadt und Land­kreis Hof kosten­frei auf das Coro­na-Virus hin testen zu lassen.

Bit­te beachten:

- Am Kar­frei­tag wer­den kei­ne Tests ange­bo­ten, auch nicht an der Zen­tra­len Test­stel­le an der Freiheitshalle.

- Eini­ge der Schnell­test-Sta­tio­nen, die sonst sonn­tags testen, sind am Oster­wo­chen­en­de am Sams­tag statt am Oster­sonn­tag in Betrieb. Zwei Schnell­test-Sta­tio­nen (Berg, Issigau) blei­ben am Oster­wo­chen­en­de geschlos­sen. Die Details sind der Auf­li­stung unten sowie den Tabel­len anbei zu entnehmen.

1. Schnell­tests

Wer einen Schnell­test machen möch­te, kann dies in der Kar­wo­che und am Oster­wo­chen­en­de an fol­gen­den Schnell­test-Sta­tio­nen in Stadt und Land­kreis Hof tun:

Bad Ste­ben

Kur­haus Bad Ste­ben, Bad­str. 31

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Berg

kein Testan­ge­bot an Ostern

Döhlau

Rat­haus, Am Rat­haus 2

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Fei­litzsch

Schu­le VG Fei­litzsch, Stein­weg 16

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Gat­ten­dorf

Bür­ger­haus, Ringstr.

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Gerolds­grün

Fest­platz

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Helm­brechts

Tex­til­mu­se­um, Münch­ber­ger Str. 17

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Hof

Test­sta­ti­on Freiheitshalle

PCR-Test­zeit: Mon­tag bis Sonn­tag 13:00 – 14.00 Uhr, außer Karfreitag

Schnell­tests: Mon­tag bis Sonn­tag zwi­schen 14:00 und 14.30. Uhr, außer Karfreitag

Hof

Oss­ecker Sta­di­on, Oss­ecker Str. 50

Test­zeit: Oster­sams­tag 15:00 bis 17:00 Uhr

Hof

Eis­teich Hof, The­re­si­en­stein 6

Test­zeit: Oster­sams­tag 15:00 bis 17:00 Uhr

Hof

Dia­ko­nie am Cam­pus, Süd­ring 96

Test­zeit: Oster­sams­tag 15:00 bis 17:00 Uhr, Mitt­woch von 16:00 bis 18:00 Uhr

Issigau

kein Testan­ge­bot an Ostern

Ködi­tz

Göstra­hal­le, Sport­platz­str. 7

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Kon­rads­reuth

Altes Feu­er­wehr­haus, Fried­hofstr. 12

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Leu­polds­grün

BRK-Gara­ge, Brunnenstr.

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Lich­ten­berg

TSV Turn­hal­le, Wal­den­fels­platz 1

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Münch­berg

DLRG, Schüt­zen­str. 26

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 13:30 – 15:00 Uhr, außer Karfreitag

Nai­la

Fran­ken­hal­le, Fin­ken­weg 13

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 9:30 – 11:00 Uhr, außer Karfreitag

Ober­kotzau

Saa­le­tal­hal­le, Bürgerstr.

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 9:30 – 11:00 Uhr, außer Karfreitag

Reg­nitz­losau

BRK Bereit­schaft, Fried­rich-Adolf-Soer­gel-Stra­ße 3

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Rehau

Sport­zen­trum, Pil­grams­reu­ther Str. 46

Test­zeit: Diens­tag bis Sams­tag 13:30 – 15:00 Uhr, außer Karfreitag

Schau­en­stein

Schüt­zen­haus, Am Schützenhaus

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Schwar­zen­bach Saale

Turn­hal­le Grund­schu­le, Bres­lau­er Str. 9

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Schwar­zen­bach a.Wald

Pau­sen­hof Schu­le, Zegas­tal­str. 2

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Sel­bitz

Altes Schul­haus, Schul­hof 1

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Sparneck

Altes Feu­er­wehr­haus, Peuntstr.

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Stamm­bach

Gemein­de­zen­trum, Gra­ben 3

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Töpen

Turn­hal­le, Königs­hof­str. 1

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Tro­gen

Schu­le VG Fei­litzsch, Stein­weg 16

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Weiß­dorf

Turn­hal­le, Chri­sti­an Sei­del Str. 2

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Zell

Geflü­gel­zucht­hal­le

Test­zeit: Mitt­woch 16:30 – 18:30 Uhr, Oster­sams­tag 13:30 – 15:30 Uhr

Alle Test­sta­tio­nen fin­den Sie auch unter https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​s​t​e​l​l​en/

Für die Schnell­tests bit­te den Per­so­nal­aus­weis mitbringen.

2. PCR-Tests

PCR-Tests wer­den auch über Ostern jeweils zwi­schen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on an der Hofer Frei­heits­hal­le ange­bo­ten, nur am Kar­frei­tag besteht kein Testan­ge­bot. Die Tests am Grün­don­ners­tag über­nimmt die Pra­xis Dr. Häuß­in­ger, am Oster­sams­tag und Oster­sonn­tag die Pra­xis Dr. Dietrich/​Leykauf und am Oster­mon­tag die Pra­xis Dr. Pötzl.

Die Zufahrt zur Test­stel­le erfolgt über die Hans-Högn-Stra­ße zum Volks­fest­platz. Hier wer­den die Fahr­zeu­ge dann zur Abstrich­stel­le wei­ter­ge­lei­tet. Für die Durch­füh­rung eines PCR-Tests bit­ten wir Sie, Ihre Ver­si­cher­ten­kar­te mit zur Test­stel­le zu nehmen.

Bit­te beachten:

Die Test­stel­len sind nicht Wohn­ort-gebun­den. D.h. unab­hän­gig davon, in wel­cher Gemein­de Sie woh­nen, kann jede der Test­stel­len genutzt werden