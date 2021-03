BAY­REUTH – Sowohl das städ­ti­sche Test­zen­trum in Aichig, in dem aus­schließ­lich PCR-Tests vor­ge­nom­men wer­den, als auch das Schnell­test­zen­trum in der Schloss­ga­le­rie öff­nen auf­grund der Oster­fei­er­ta­ge zusätz­lich am Kar­sams­tag, 3. April, von 8 bis 14 Uhr.

Im Test­zen­trum in Aichig erfolgt die Coro­na-Testung nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ga­be unter Tele­fon 0921 25–2525 oder per E‑Mail an testcenter.​corona@​stadt.​bayreuth.​de. Für das Schnell­test­zen­trum in der Schloss­ga­le­rie ist kei­ne Ter­min­ver­ein­ba­rung not­wen­dig. Für bei­de Test­zen­tren gilt: Gete­stet wer­den nur sym­ptom­freie Per­so­nen. Men­schen mit Krank­heits­sym­pto­men wen­den sich bit­te an den Haus­arzt oder die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung, Tele­fon 116 117.