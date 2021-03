Das Infek­ti­ons­ge­sche­hen spielt sich nach wie vor flä­chen­deckend im gesam­ten Land­kreis ab. Aktu­ell davon betrof­fen sind drei Schu­len (aus Prä­senz­pha­sen), fünf Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, drei Tages­pfle­gen bezie­hungs­wei­se Pfle­ge­dien­ste, eine Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft, ein Senio­ren­haus und meh­re­re Betrie­be. Ein nicht gerin­ger Teil der Infek­tio­nen ist zudem im fami­liä­ren Bereich fest­zu­stel­len. In der Fol­ge gibt es eine sehr hohe Anzahl von Kon­takt­per­so­nen (aktu­ell: 620), von denen sich vie­le zu soge­nann­ten Index-Fäl­len ent­wickeln. Ins­be­son­de­re die mutier­te Vari­an­te des Virus, die für unse­ren Bereich mitt­ler­wei­le bei den mei­sten Fäl­len nach­ge­wie­sen wird, löst bei den Kon­takt­per­so­nen eine wesent­lich höhe­re Über­tra­gung aus. Gera­de vor die­sem Hin­ter­grund appel­liert Land­rat Klaus Löff­ler an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, sich auch wei­ter­hin an die Coro­na-Regeln – ins­be­son­de­re Abstand, Mas­ken­schutz und Hygie­ne­maß­nah­men – zu halten.

Aus­wei­tung Schnelltestangebot

Zusätz­lich zum bestehen­den Ange­bot bie­tet nun auch der Pfle­ge­dienst Foidl in Kro­nach Coro­na-Schnell­tests an. Auf­grund der viel­fäl­ti­gen Test­mög­lich­kei­ten in der Kreis­stadt wer­den ab Oster­mon­tag in der Indu­strie­stra­ße in Kro­nach kei­ne Schnell­tests mehr ange­bo­ten. Die dor­ti­ge PCR-Test­strecke ist davon nicht betroffen.

Schnell­test­stel­le Pfle­ge­dienst FOIDL Kro­nach, Im Zie­gel­win­kel 16

Test­zei­ten

Kar- und Ostertage

Kar­frei­tag: 09:00 Uhr – 11:30 Uhr

Kar­sams­tag: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Oster­mon­tag: 13:00 Uhr – 15:00 Uhr

ab 06.04.2021

Mon­tag: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

Mitt­woch: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

Frei­tag: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

aktu­ell kei­ne Anmel­dung notwendig

Das gesam­te Testan­ge­bot im Land­kreis Kro­nach gibt‘s unter:

https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​b​u​e​r​g​e​r​t​e​st/