Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dieb­stahl einer Handtasche

COBURG. Am 29.03.2021 ging eine Frau gegen 18.45 h in ein Geschäft in der Hei­lig­kreuz­gas­se um dort etwas abzu­ho­len. Dabei stell­te sie nur für eine Minu­te ihre Hand­ta­sche an der Tür ab.

Als sie gleich dar­auf wie­der aus dem Geschäft kam, war die graue Hand­ta­sche ver­schwun­den. Dar­in befand sich neben Bar­geld auch per­sön­li­che Gegen­stän­de wie Geld­beu­tel und Schlüssel.

Hin­wei­se auf den oder die Täter nimmt die Poli­zei Coburg entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pro­duk­ti­ons­ma­schi­ne durch Brand beschädigt

Mit­witz: In der Nacht zum Diens­tag muss­ten die Feu­er­weh­ren Mit­witz und Kro­nach zu einem Brand­mel­de­alarm ins Indu­strie­ge­biet Mit­witz aus­rücken. In einem Pro­duk­ti­ons­be­trieb für Kin­der­mö­bel war es gegen 01:00 Uhr zu einer star­ken Rauch­ent­wick­lung in einer Fer­ti­gungs­hal­le gekom­men. Eine der Pro­duk­ti­ons­ma­schi­nen war aus unge­klär­ter Ursa­che in Brand gera­ten und muss­te von der Feu­er­wehr gelöscht wer­den. Per­so­nen sind nicht zu Scha­den gekom­men. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den kann der­zeit noch nicht bezif­fert werden.

Bei­fah­re­rin bei Ver­kehrs­un­fall verletzt

Stein­wie­sen: Am Mon­tag­abend gegen 18:00 Uhr kam es auf der St 2207, im Bereich Forel­len­hof, zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Zur Unfall­zeit befuhr ein Fiat-Fah­rer die Kreis­stra­ße 34, von Schle­gels­haid aus kom­mend in Rich­tung Stein­wie­sen. An der Ein­mün­dung in die Staats­stra­ße woll­te der 94-jäh­ri­ge Fah­rer nach links ein­bie­gen und über­sah hier­bei eine von links que­ren­de VW-Fah­re­rin. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Die 22-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin des VW Pas­sat wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Der VW muss­te von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von rund 10.000,- Euro.