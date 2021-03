Sach­ge­biet hat neue Räum­lich­kei­ten in der Kro­nacher Stra­ße 13 bezo­gen – Land­kreis Lich­ten­fels baut Ange­bo­te im ÖPNV aus

Team und Auf­ga­ben­ge­biet sind gleich­ge­blie­ben, neu ist die Adres­se: Arbeits­be­reichs­lei­ter Mar­kus Köh­ler­schmidt, Mario Paß und Simon Welsch, sind in neue Räum­lich­kei­ten in die Kro­nacher Stra­ße 13, Lich­ten­fels umge­zo­gen. Seit weni­gen Tagen befin­det sich nun dort die Anlauf­stel­le in Sachen Schü­ler­be­för­de­rung und Öffent­li­cher Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV). Die Erreich­bar­keit per Tele­fon und E‑Mail bleibt jedoch gleich.

Der Land­rat stellt fest: „Das Team um Mar­kus Köh­ler­schmidt spielt eine zuneh­mend wich­ti­ge Rol­le. Denn seit 1. Sep­tem­ber 2019 bau­en wir als Land­kreis mit Nach­druck das Ange­bot an Bus­dienst­lei­stun­gen aus, die als Ruf­bus­se auch abends und am Wochen­en­de unter­wegs sind.“ Der Arbeits­be­reich ÖPNV in der Kro­nacher Stra­ße 13 ist nun in der Nach­bar­schaft zum Staat­li­chen Schul­amt untergebracht.

Zum Hin­ter­grund erklärt Chri­sti­an Meiß­ner: Seit dem Bei­tritt zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) am 1. Janu­ar 2015 und mit der Ein­füh­rung der neu­en Bus­li­ni­en wird der Schul­bus­ver­kehr auch zuneh­mend über die regu­lä­ren öffent­li­chen Bus­li­ni­en bedient, so dass ÖPNV und Schü­ler­be­för­de­rung zusam­men­wach­sen. „Daher haben wir uns ent­schie­den, dass die Mit­ar­bei­ter aus bei­den Berei­chen noch stär­ker zusam­men­ar­bei­ten sol­len und nach außen gemein­sam als Ansprech­part­ner auf­tre­ten. Dies hat sich bewährt und hat sich bei­spiels­wei­se bei der Ein­füh­rung des 365€-Tickets für die Schü­ler im Herbst 2020 als sehr sinn­voll erwie­sen“, so der Landrat.

Der Arbeits­be­reich ÖPNV/ Schü­ler­be­för­de­rung küm­mert sich u.a. dar­um, dass die vom Land­kreis bestell­ten Bus­se zuver­läs­sig fah­ren, orga­ni­siert in der jet­zi­gen Pan­de­mie auch Ver­stär­ker­bus­se und nimmt ent­spre­chen­de Beschwer­den an. Auch erfolgt hier die Abrech­nung der 16 land­kreis­ei­ge­nen Bus­li­ni­en, des Fif­tyFif­ty Taxis und der Ruf­bus­fahr­ten. Fra­gen rund um die Schü­ler­be­för­de­rung etwa zum The­ma Fahr­kar­ten­aus­ga­be, Kosten­er­stat­tung und 365€-Ticket wer­den hier bear­bei­tet. In den näch­sten Wochen wird zusam­men mit dem VGN die EU-wei­te Aus­schrei­bung des näch­sten Lini­en­bün­dels vor­be­rei­tet, das Ende August 2023 in Betrieb geht. Hier geht es um die Ver­bin­dung Weismain-Burgkunstadt-Michelau-Lichtenfels.