Die schö­ne Tra­di­ti­on, zur Geburt eines Kin­des einen Obst­baum zu pflan­zen, hat der Land­kreis Bam­berg in dem Pro­jekt „Ein Baum für jedes Land­kreis­ba­by“ auf­ge­grif­fen. Vom Früh­jahr 2020 bis zum März 2021 sind bereits mehr als 400 Obst­bäu­me an jun­ge Eltern in den 36 Städ­ten, Märk­ten und Gemein­den des Land­krei­ses ver­schenkt wor­den, als Begrü­ßungs­ge­schenk für die klei­nen Neu­bür­ger und als wirk­sa­mer Bei­trag zum Kli­ma­schutz. Denn neben dem Nut­zen des fri­schen Obstes wirkt jeder Baum in unse­ren Gär­ten und auf unse­ren Obst­wie­sen als CO2-Spei­cher und als Lebens­raum und Fut­ter­quel­le für vie­le Tierarten.

Für einen guten Start ins Leben braucht ein Obst­baum genau das Glei­che wie ein klei­ner Mensch: Auf­merk­sam­keit und lie­be­vol­le Pfle­ge. Hilf­rei­che Tipps gibt es dazu in zwei Vide­os unter: www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​K​r​e​i​s​f​a​c​h​b​e​r​a​t​u​ng/

Die Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge gibt die wich­tig­sten Hin­wei­se zur Pflan­zung und zum Erzie­hungs­schnitt von Obst­bäu­men am Bei­spiel eines jun­gen Apfelbaums.

Wer nach die­sem Ein­stieg mehr über Schnitt und Pfle­ge von Obst­bäu­men erfah­ren möch­te, fin­det Hil­fe beim Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bam­berg. Jedes Früh­jahr orga­ni­siert der Dach­ver­band aller Gar­ten­bau­ver­ei­ne in Stadt und Land­kreis Bam­berg Obst­baum­schnitt­kur­se in Zusam­men­ar­beit mit den ört­li­chen Obst- und Gartenbauvereinen.