Sehr geehr­ter Herr Staats­mi­ni­ster Holetschek,

aus den Medi­en habe ich erfah­ren, dass ver­schie­de­ne Abge­ord­ne­te der FDP-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag einen Modell­ver­such vor­schla­gen, bei dem unab­hän­gig von den der­zeit gül­ti­gen Prio­ri­täts­stu­fen alle Impf­wil­li­gen in einer stark von Coro­na betrof­fe­nen Regi­on durch­ge­impft werden.

Als Kulm­ba­cher Ober­bür­ger­mei­ster beob­ach­te ich mit gro­ßer Sor­ge die pan­de­mi­sche Ent­wick­lung in unse­rer Stadt und im gesam­ten Land­kreis. Der­zeit befin­det sich der 7‑TageInzidenzwert für Kulm­bach bei über 300, tag­täg­lich kom­men neue Infek­ti­ons­fäl­le hin­zu und auch die Todes­zah­len stei­gen ste­tig. Auch wenn die Impf­quo­te der Erst­imp­fun­gen bereits bei über 14 % liegt, der Nega­tiv­trend scheint der­zeit nicht zu enden.

Ich möch­te Ihnen daher ger­ne vor­schla­gen, die Gro­ße Kreis­stadt Kulm­bach gemein­sam mit dem Land­kreis Kulm­bach als Modell­kom­mu­nen für eine Durch­imp­fung eines Hot­spots her­an­zu­zie­hen. Nach einem Jahr im Aus­nah­me­zu­stand hal­te ich es für unab­ding­bar, den Men­schen wie­der Per­spek­ti­ven in Aus­sicht zu stel­len. Soll­te die­ser Ver­such eine Mög­lich­keit dar­stel­len, wie­der Stück für Stück in Rich­tung Nor­ma­li­tät zurück­zu­keh­ren, so sind wir in Kulm­bach ger­ne bereit, uns hier­für zur Ver­fü­gung zu stellen.

Für die wohl­wol­len­de Prü­fung mei­nes Schrei­bens bedan­ke ich mich bereits im Voraus!

Mit freund­li­chen Grüßen

Ingo Leh­mann

Ober­bür­ger­mei­ster