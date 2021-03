Am 01. April star­tet das Som­mer­se­me­ster 2021 – auch an der Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit in Kulm­bach wer­den neue Stu­die­ren­de in dem Master­stu­di­en­gang „Glo­bal Food, Nut­ri­ti­on and Health“ begrüßt. Die Stadt Kulm­bach möch­te auch in die­sem Seme­ster die Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten mit einer Kulm­bach-Tasche, der soge­nann­ten „Kulm­bag“, will­kom­men heißen.

„Jun­ge Leu­te aus aller Her­ren Län­der kom­men nach Kulm­bach um hier zu stu­die­ren. Um sich mög­lichst gut in der neu­en Umge­bung ein­zu­le­ben und um schnell in Kon­takt mit den ört­li­chen Gege­ben­hei­ten und Sehens­wür­dig­kei­ten zu kom­men, möch­ten wir den Stu­die­ren­den wie­der ver­schie­de­nes Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al sowie ver­schie­de­ne klei­ne Will­kom­mens­prä­sen­te mit an die Hand geben“, erklärt 3. Bür­ger­mei­ster Dr. Ralf Hartnack.

Neben Fly­ern, einem Stadt­plan und ver­schie­de­nen Gad­gets wird es erst­mals auch ein Gut­schein­heft mit Ermä­ßi­gun­gen und Redu­zie­run­gen für die Kulm­ba­cher Gastro­no­mie und den ört­li­chen Ein­zel­han­del geben. „Ich freue mich, dass so vie­le Geschäf­te und Gast­stät­ten bereit waren, sich an die­sem Gut­schein­heft zu betei­li­gen. Für unse­re neu­en Stu­die­ren­den ist dies ein super Anreiz, um die Läden und Loka­le in Kulm­bach zu erkun­den und hier schnell Fuß zu fas­sen“, so Dr. Hart­nack weiter.