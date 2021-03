Das Land­rats­amt Forch­heim weist dar­auf hin, dass das Ent­sor­gungs­zen­trum in Gos­berg am Kar­sams­tag, den 03.04.2021 geschlos­sen ist.

Das Land­rats­amt teilt mit, dass die Kom­po­stie­rungs­an­la­gen „Am Buch­stein“ bei Mistel­bach und „Bind­la­cher Berg“ am Kar­sams­tag, den 3. April 2021,…

Land­kreis Bay­reuth: Kom­po­stie­rungs­an­la­gen „Am Buch­stein“ und „Bind­la­cher Berg“ am Kar­sams­tag geschlos­sen

Gerin­ge­re Abga­be­men­ge – Samm­lung künf­tig in zwei unter­schied­li­chen Qua­li­tä­ten Auf­grund diver­ser Pro­ble­me im Zusam­men­hang mit der Samm­lung von Bau­schutt auf…

Land­kreis Bam­berg: Ände­run­gen bei der Annah­me von Bau­schutt an den Wert­stoff­hö­fen ab April 2021

Am Kar­frei­tag, 2. April, fällt die Rest­müll­ab­fuhr aus. Hier­auf macht der Stadt­bau­hof auf­merk­sam. Der Abfuhr­plan wird des­halb wie folgt geändert:…

7‑Ta­ge-Inzi­denz in der Stadt Bam­berg liegt bereits heu­te bei 99,5 – Stadt möch­te Ein­rich­tun­gen mit Selbst­tests für Kin­der aus­stat­ten Im…

Bam­berg: Kin­der­ta­ges­be­treu­ung geht in den Not­be­trieb

Mar­tin Lei­pert hat die­ses Inter­view mit Rein­hard Fischer in Namen der Inter­es­sen­ge­mein­schaft Stein­bruch (IGS) geführt: Inter­view mit der IG Steinbruch…

Forch­heim: Kreuz­weg­sta­tio­nen in der Innen­stadt – Pro­jekt nicht nur für Jugend­li­che

In der Forch­hei­mer Innen­stadt ist am letz­ten Wochen­en­de der Fasten­zeit der Öku­me­ni­sche Kreuz­weg der Jugend ange­bracht wor­den. Begin­nend am Paradeplatz,…