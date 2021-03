Kniff­li­ge Wahl bei den Grünen

Die Grü­nen-Kreis­ver­bän­de Hof und Wun­sie­del haben am 28. März gemein­sam ihren Bun­des­tags­kan­di­da­ten für den Wahl­kreis 239 bestimmt. Auf­grund der seit Mona­ten ange­spann­ten Coro­na-Infek­ti­ons­la­ge gab es kei­ne Mög­lich­keit, die Auf­stel­lungs­ver­samm­lung wie üblich in Prä­senz abzu­hal­ten. Die Ver­an­stal­tung erfolg­te daher im ersten Schritt digi­tal per Video­kon­fe­renz und Online-Voting. Im zwei­ten Schritt muss die Ent­schei­dung nun von den Mit­glie­dern per Brief­wahl bestä­tigt werden.

Drei grü­ne Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten Die per Video zuge­schal­te­ten Mit­glie­der der bei­den Kreis­ver­bän­de hat­ten bei der Ver­samm­lung den Luxus aus drei Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten wäh­len zu kön­nen. Durch die Ver­an­stal­tung führ­te als Mode­ra­tor der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Tim Pargent.

Zur Wahl tra­ten an: Der Schau­spie­ler und frü­he­re Land­tags­kan­di­dat Phil­ipp Brammer, die Unter­neh­mens­be­ra­te­rin Karin Calie­be sowie Ralf Reusch, Key Account Mana­ger und Spre­cher des KV Hof. Alle drei stell­ten sich per­sön­lich sowie ihre poli­ti­schen Zie­le in Rede­bei­trä­gen vor und stan­den den Mit­glie­dern Rede und Antwort.

Phil­ipp Brammer beton­te, dass es höch­ste Zeit für einen Wech­sel der Poli­tik sei. Man müs­se den Ver­wal­tungs­mo­dus ver­las­sen und mit fri­schen Ideen Schwung in die Zukunft bringen.

Neben der Coro­na­pan­de­mie ste­hen die The­men Kli­ma­kri­se, Arbeits­trans­for­ma­ti­on, Digi­ta­li­sie­rung und Demo­kra­tie­kri­se ganz oben auf der Agenda.

Karin Calie­be stell­te in ihrer Rede her­aus, dass es in unse­rer Gesell­schaft noch stär­ker um Chan­cen­gleich­heit gehen müs­sen. Als Abge­ord­ne­te wol­le sie Wer­te und Zie­le von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen ver­tre­ten, sich aber vor allem den Pro­ble­men und Sor­gen der Men­schen in Stadt und Land­kreis Hof sowie Wun­sie­del widmen.

Ralf Reusch schil­der­te, dass ihn grü­ne Poli­tik bereits seit sei­ner Jugend beglei­tet und vor allem sein Han­deln über Jahr­zehn­te geprägt hat. Heu­te mit 57 Jah­ren Lebens­er­fah­rung sei er umso mehr davon über­zeugt, dass es unab­ding­bar ist, den poli­ti­schen Wan­del hin zu einer sozi­al-öko­lo­gi­schen Gesell­schaft aktiv zu gestalten.

Ralf Reusch ver­bin­det Prag­ma­tis­mus mit grü­ner Lei­den­schaft Ralf Reusch aus Hof konn­te die Mit­glie­der von sei­ner grü­nen Lei­den­schaft und sei­ner brei­ten Kom­pe­tenz über­zeu­gen. Er erhielt bereits im ersten Wahl­gang die erfor­der­li­che abso­lu­te Mehr­heit der Stimmen.

„Ich bin sehr glück­lich dar­über, dass das Votum bereits im ersten Wahl­gang deut­lich für mich aus­ge­fal­len ist. Mei­ne Sicht auf die regio­na­len The­men und Auf­ga­be­stel­lun­gen sowie mein bun­des­po­li­ti­scher The­men­schwer­punkt wur­den damit ange­nom­men“, erklär­te Ralf Reusch nach der Abstimmung.

Dele­gier­te für die Landesdelegiertenkonferenz

Der KV Hof wähl­te zusätz­lich zum Bun­des­tags­kan­di­da­ten noch sei­ne Dele­gier­ten für die Lan­des­de­le­gier­ten­kon­fe­renz zur Auf­stel­lung der Lan­des­li­ste zur Bun­des­tags­wahl 2021. Die­se wich­ti­ge LDK ent­schei­det dar­über, wel­che Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten wel­che Listen­plät­ze erhal­ten wer­den. Die LDK fin­det am 17. und 18. April 2021 in digi­ta­ler Form statt, das Ergeb­nis wird eben­falls durch eine Brief­wahl aller Dele­gier­ten bestä­tigt. Für Hof sol­len laut Abstim­mung Ulri­ke Leh­mann und Johan­nes Küh­ne dar­an teil­neh­men. Auch die Dele­gier­ten wer­den noch ein­mal per Brief- und Urnen­wahl bestä­tigt. Das offi­zi­el­le Ergeb­nis soll am 10. April vorliegen.