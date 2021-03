Vor einem Jahr trat das Coro­na-Virus das erste Mal in Deutsch­land auf. Nie­mand konn­te im Janu­ar 2020 abse­hen, vor welchen…

AWO Bay­reuth-Stadt eröff­net Kita in Mistel­gau

Zuwachs in der AWO-Fami­lie: Am 1. Sep­tem­ber 2021 eröff­net der Kreis­ver­band Bay­reuth-Stadt eine Kin­der­ta­ges­stät­te in der Gemein­de Mistel­gau. Sie wird…