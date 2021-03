MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Am hell­lich­ten Tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Mon­tag­mor­gen einen Ford Edge vom Kun­den­park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes. Das Fahr­zeug hat einen Wert von etwa 22.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nahm die Ermitt­lun­gen auf und sucht Zeugen.

Der Eigen­tü­mer des wei­ßen Ford Edge mit dem amt­li­chen Kenn­zei­chen „MAK-SJ 777“ stell­te sein Fahr­zeug auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Klep­per­stra­ße ab. Als er spä­ter wie­der kam stell­te er fest, dass das vier Jah­re alte Fahr­zeug ver­schwun­den war.

Zeu­gen, die am Mon­tag, den 29. März 2021, im Zeit­raum zwi­schen 8.30 Uhr und 10 Uhr, ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen auf dem Kun­den­park­platz des Ver­brau­cher­mark­tes in der Klep­per­stra­ße gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 in Ver­bin­dung zu setzen.