BAM­BERG. Drei­ste Trick­be­trü­ger ergau­ner­ten am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag­nach­mit­tag bei einer Senio­rin in der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße Schmuck und einen hohen Geld­be­trag. Die Kri­po Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Don­ners­tag, 25. März 2021, gegen 11 Uhr kon­tak­tier­ten die Täter tele­fo­nisch die Frau und eine gab sich als ihre Enke­lin aus. Sie schil­der­te im Gespräch einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, in den sie ver­wickelt gewe­sen sei. Um einer Straf­an­zei­ge zu ent­ge­hen, bräuch­te sie sofort die Hil­fe ihrer „Oma“ und einen hohen Geld­be­trag. Die über­rum­pel­te Dame über­gab dar­auf­hin gegen 17 Uhr vor ihrem Anwe­sen in der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße wert­vol­len Schmuck und einen hohe Geldsumme.

Die Abho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 160 Zen­ti­me­ter groß

kräf­ti­ge Statur

schwar­ze, hoch­ge­steck­te Haare

beklei­det mit einem Rock und einer Strickjacke

trug einen wei­ßen Mundschutz

Per­so­nen, die am frü­hen Don­ners­tag­abend, zwi­schen 17 Uhr und 18 Uhr, die Abho­le­rin gese­hen haben und/​oder Hin­wei­se zu einem ver­däch­ti­gen Fahr­zeug geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg melden.

Die Ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt vor einem wei­te­ren Auf­tre­ten der Betrüger: