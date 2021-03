In Stadt und Land­kreis Hof sind 49 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den, davon 13 in der Stadt und 36 im Land­kreis Hof. 35 der posi­ti­ven Fäl­le waren bereits als Kon­takt­per­so­nen bekannt, davon sie­ben in Bezug zu einer Ein­rich­tung (Kin­der­gar­ten).

Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt auf 7466 Personen.

Da 59 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 853 Per­so­nen. 6405 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen bestä­tigt die Gesund­heits­be­hör­de des Land­krei­ses und der Stadt Hof einen wei­te­ren Todes­fall in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus in der Stadt Hof. Dabei han­delt es sich um einen 88-jäh­ri­gen Mann, der am Coro­na-Virus ver­stor­ben ist.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen des Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 208 an.

Die 853 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 498

Stadt Hof: 355

Aktu­el­le 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 271,1

Stadt Hof: 381,9