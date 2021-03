Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth am 28. März 2021

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt laut Robert-Koch-Insti­tut (RKI) für den Landkreis

163,0 und für die Stadt Bay­reuth 167,2.

Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 3.942 und in der

Stadt Bay­reuth 2.685 Per­so­nen posi­tiv auf das Coro­na-Virus SARS-CoV‑2

getestet.

Heu­te sind im Land­kreis 360 und in der Stadt Bay­reuth 247 Personen

nach­weis­lich mit die­sem Coro­na-Virus infiziert.

Als gene­sen gel­ten 3.442 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 2.339 aus der Stadt,

dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewesen

waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein

posi­ti­ver Test auf SARS-CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Ins­ge­samt sind 52 Per­so­nen mit COVID-19 in sta­tio­nä­rer Behand­lung, davon sind

48 Pati­en­ten im Kli­ni­kum Bay­reuth und vier in der Sana-Kli­nik in Peg­nitz. 18

Pati­en­ten aus dem Land­kreis und 17 aus der Stadt Bay­reuth wer­den stationär

behandelt.

Aus dem Land­kreis sind bis­her 140 und aus der Stadt Bay­reuth 99 Per­so­nen an

den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.Hinsichtlich der

offi­zi­el­len Wer­te, die ggf. Maß­nah­men nach sich zie­hen, zäh­len die aktuellen

Zah­len des Robert-Koch-Instituts:

https://​expe​ri​ence​.arc​gis​.com/​e​x​p​e​r​i​e​n​c​e​/​4​7​8​2​2​0​a​4​c​4​5​4​4​8​0​e​8​2​3​b​1​7​3​2​7​b​2​b​f​1​d4/

page/​page_​1/​

Bay­reuth, 28.03.2021, Medienbür