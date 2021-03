24. Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se vom 26.04. – 30.04.2021 – voll digi­tal Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr muss­te die Lich­ten­fel­ser Aus­bil­dungs­mes­se auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und den damit ver­bun­de­nen Be- und Ein­schrän­kun­gen zuerst verschoben…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 11.03.2021 Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Gar­ten­haus auf­ge­bro­chen BAM­BERG. Im Stadt­teil Gaustadt, in der Jung­fern­lei­te, wur­de zwi­schen 22. Febru­ar und 09. März die­sen Jahres…

Lich­ten­fels: Girls‘ und Boys‘ Day als Digi­tal-Event Berufs­ori­en­tie­rung ist gar nicht so ein­fach – erst recht nicht in Zei­ten einer Pan­de­mie. Denn auf­grund die­ser ist es in…

Lich­ten­fels: Erleich­te­rung bei den För­der­vor­aus­set­zun­gen für die Ver­eins­pau­scha­le 2021 LICH­TEN­FELS (05.03.2021). Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on hat Maß­nah­men beschlos­sen, um die baye­ri­schen Sport- und Schützenvereine…

Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 10. März 2021 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Hausumbau?…

Lich­ten­fels: Schu­len und Kita blei­ben bis zu den Oster­fe­ri­en geschlos­sen – 40 neue Covid-Fäl­le LICH­TEN­FELS (21.03.2021). Schu­len gehen ab Mon­tag bis zum Beginn der Oster­fe­ri­en wie­der in den Distanz­un­ter­richt. Kin­der­gär­ten etc. schlie­ßen eben­falls. Die…

Land­kreis Lich­ten­fels hat seit 3 Tagen eine Inzi­denz von über 100: Fol­gen­de Ände­run­gen gel­ten ab Diens­tag,… Nach der 12. BayIfSMV sind bestimm­te Rege­lun­gen an die fest­ge­leg­te Zahl an Neu­in­fek­tio­nen mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 je 100.000 Einwohner…