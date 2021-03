Hof. Am Frei­tag und Sams­tag kam es in der Nähe eines Super­mark­tes in der Land­wehr­stra­ße zu einem Streit zwi­schen meh­re­ren jun­gen Män­nern aus dem Vor­de­ren Ori­ent. Der spä­te­re, 29-jäh­ri­ge Beschul­dig­te soll­te wohl eine Arbeits­stel­le in dem Geschäft bekom­men, jedoch gin­gen die Vor­stel­lun­gen über die Ent­loh­nung aus­ein­an­der. Der ver­är­ger­te und leicht alko­ho­li­sier­te jun­ge Mann hol­te dar­auf­hin aus sei­ner Woh­nung zwei Küchen­mes­ser und droh­te damit, die­se sei­nen Kon­tra­hen­ten in den Aller­wer­te­sten zu ste­chen. Ver­letzt wur­de bei dem Vor­fall nie­mand. Da der Täter schon mehr­fach durch Bedro­hun­gen auf­ge­fal­len war, wur­de er auf Anord­nung eines Rich­ters zur psy­chi­schen Begut­ach­tung in die Bezirks­kli­nik nach Rehau eingewiesen.