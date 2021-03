Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 98,34) und in der Stadt Bay­reuth 86,92…

Was bay­ern­weit ab April erprobt wer­den soll, wird im Hofer Land bereits seit drei Wochen prak­ti­ziert: 20 Haus­arzt­pra­xen in Stadt…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 108,95 (Vor­tag: 108,95) und in der Stadt Bay­reuth 101,63…

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz ist im Land­kreis auf dem Wert von 106,05 und in der Stadt…

Schnell­test­sta­tio­nen im Hofer Land führ­ten am Wochen­en­de über 1500 Tests durch

An den Schnell­test­sta­tio­nen im Land­kreis sowie an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on in Hof haben sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de 1.515 Per­so­nen mittels…