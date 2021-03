Das Res­sour­cen­ef­fi­zi­enz-Zen­trum Bay­ern (REZ) im Baye­ri­schen Lan­des­amt für Umwelt unter­stützt Unter­neh­men in Bay­ern ihre Mate­ri­al- und Roh­stoff­ef­fi­zi­enz zu stei­gern. Der Fokus liegt auf klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men (KMU). Inter­es­sier­te Unter­neh­men aus dem Fahr­zeug­bau (inkl. Zulie­fe­rer) und der Chemie‑, Pharma‑, Gum­mi- und Kunst­stoff­in­du­strie sol­len bran­chen­spe­zi­fisch, ein­zel­be­trieb­lich und ziel­ori­en­tiert zum The­ma Mate­ri­al- und Roh­stoff­ef­fi­zi­enz bera­ten werden.

Die für Sie kosten­freie Bera­tungs­kam­pa­gne fin­det in drei ein­zel­be­trieb­li­chen Bera­tungs­ter­mi­nen statt und wird vir­tu­ell von den erfah­re­nen Bera­tungs­fir­men Ram­boll und Arqum GmbH durchgeführt.

Save the Date: Am 04.05.2021, 09:30 – 12:30 Uhr, fin­det der gemein­sa­me Auf­takt­work­shop statt. Der Abschluss­work­shop ist für August 2021 vorgesehen.

Haben wir Ihr Inter­es­se geweckt?

Dann freu­en wir uns, wenn Sie sich als baye­ri­sches Unter­neh­men aus einer der betrof­fe­nen Bran­chen für die Teil­nah­me an der Bera­tung bewer­ben! Bewer­bungs­schluss ist der 12.04.2021 (12:00 Uhr).

Sen­den Sie für Ihre Bewer­bung eine E‑Mail mit dem Betreff „Res­sour­cen­ef­fi­zi­enz“ an arqum@​arqum.​de und beschrei­ben Sie uns in ein bis zwei Sät­zen Ihre Moti­va­ti­on und wel­che Schwer­punk­te Sie in Bezug auf Res­sour­cen­ef­fi­zi­enz ger­ne im Pro­jekt set­zen würden.

Bei Fra­gen wen­den Sie sich ger­ne an Frau Abra­ham von Ram­boll (089 / 978970171) oder Frau Gaß­ner von Arqum (089 / 12109940) oder per E‑Mail an arqum@​arqum.​de.