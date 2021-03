Bam­berg. Am 27.03.2021, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter ein Fen­ster der Feu­er­wehr­lösch­grup­pe in der Anger­stra­ße in Bamberg/​Bug. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 150,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210, bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt zu melden.