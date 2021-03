Das Musi­cal 27.01.2022 / 20 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

Sein Blick, sei­ne Stim­me, sein legen­dä­rer Hüft­schwung –Elvis Pres­ley gilt mit einer Mil­li­ar­de ver­kauf­ter Ton­trä­ger als der erfolg­reich­ste Solo­künst­ler aller Zei­ten. Das Musi­cal, das selbst­ver­ständ­lich sei­nen Namen trägt, lässt die Legen­de wie­der­auf­er­ste­hen. „ELVIS -Das Musi­cal“ ist eine Bio­gra­phie über den „King of Rock’n’Roll“gespickt mit all sei­nen gro­ßen Hits. Der welt­weit erfolg­reich­ste Solo-Künst­ler wur­de nur 42 Jah­re alt und präg­te mit sei­ner Musik seit­her alle Genera­tio­nen wie kein anderer.

Um dem„King“ ein musi­ka­li­sches Denk­mal zu set­zen, ging „ELVIS -Das Musi­cal“ im Janu­ar 2015 erst­mals auf Tour­nee. Das zwei­ein­halb­stün­di­ge Live-Spek­ta­kel prä­sen­tiert Elvis Pres­leys gesam­tes musi­ka­li­sches Reper­toire –von Gos­pel über Blues bis hin zu hem­mungs­lo­sem Rock’n’Roll –und lässt sein Leben in aus­ge­wähl­ten Schlag­lich­tern ein­drucks­voll Revue pas­sie­ren.Emo­tio­nal, stimm­ge­wal­tig und mit­rei­ßend: Mit „ELVIS -Das Musi­cal“ gehen die Zuschau­er auf eine ein­zig­ar­ti­ge Zeit­rei­se und kön­nen das Idol einer gan­zen Generati­on an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen sei­nes Lebens noch ein­mal live erle­ben. Auf­wän­di­ge Cho­reo­gra­fien, Spiel­sze­nen sowie Ori­gi­nal­film­se­quen­zen füh­ren durch die wich­tig­sten Sta­tio­nen in ElvisʻLeben.

Erst­klas­si­ge Sän­ge­rin­nen und Sän­ger, Schau­spie­ler, Show­girls und die sie­ben­köp­fi­ge „Las Vegas Show­band“ gestal­ten ein unver­gess­li­ches Musik-Erleb­nis. „ELVIS -Das Musi­cal“ hat mit Gra­ha­me Patrick den welt­weit „besten Elvis-Dar­stel­ler seit Elvis“ in sei­nen Rei­hen –und natür­lich wer­den die gro­ßen Hits live inter­pre­tiert: Von „Love Me Ten­der“ über „Jail­hou­se Rock“ bis hin zu „Sus­pi­cious Minds“.Sei­ne Ein­zig­ar­tig­keit erhält „ELVIS -Das Musi­cal“ neben den her­aus­ra­gen­den Prot­ago­ni­sten auch durch die Ein­bin­dung von ech­ten Zeit­zeu­gen und Weg­ge­fähr­ten. Ed Enoch, Lei­ter des legen­dä­ren „The Stamps Quar­tet“, stand von 1971 bis 1977 bei über 1.000 Kon­zer­ten mit Elvis auf der Bühne.

Auch wäh­rend der kom­men­den Tour­nee wird er mit sei­nen „Stamps“ die Show unterstützen.